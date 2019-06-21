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U12少棒賽中華隊成軍　7月中移師亞太棒球村備戰

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▲U12世界少棒賽中華隊成軍記者會。（圖／棒協提供）

▲U12世界少棒賽中華隊成軍記者會。（圖／棒協提供）

記者歐建智／台北報導

U12世界盃少棒錦標賽今年7月26日到8月4日在於台南市亞太棒球村舉辦，本屆中華代表隊於五月底的華南金控盃少棒錦標賽中由桃園市取得組訓權，已在6月19日在桃園完成報到，將於中平國小集訓後，預計7月中移師台南市集訓備戰。

成軍記者會今天（21日）舉行，體育署署長高俊雄、台南市市長黃偉哲親自出席，棒協副理事長林華韋代表，特別感謝包含華南銀行、全球人壽等贊助廠商的支持與協助。

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U12中華少棒隊李國強總教練表示，過去的成績是目標，也是要去突破的動力，希望小選手們都能夠享受比賽，成績勝負交給教練。

U12少棒前四屆中華隊除首屆順利奪冠外，其餘都獲得亞軍，今天到場球員也都開心的與本次大會吉祥物皮卡丘擊掌合影，也希望透過皮卡丘讓世界看的到台灣以及看到U12世界盃的精采比賽。

今天記者會也特地說明，關於售票資訊因需等待球場完工後，確認可售票區域及人數後才可在官網與粉絲團公布，預計月底將會前往球場確認，七月初公布售票資訊與流程。

本屆比賽公視+及公視台語台都會播出，首次在世界少棒賽提供台語播出。

▲U12世界少棒賽中華隊成軍記者會。（圖／棒協提供）

▲U12世界少棒賽中華隊成軍記者會。（圖／棒協提供）

關鍵字： U12世界少棒U12
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