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八村壘第9順位巫師挑中　美媒評價最差的「D」

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▲2019年NBA選秀會，八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師首輪第9順位選擇八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

巫師以首輪第9順位，成就八村壘史上第一位透過選秀進入NBA的日本球員，不過這個選擇被《The Ringer》評價為最差的「D」，首輪選秀也只有騎士第26順位選擇溫德勒（Dylan Windler）跟八村壘被評價為D。

八村壘本季為岡薩加大學出賽37場比賽場均攻下19.7分、6.5籃板、1.5助攻，摘下象徵NCAA最強小前鋒的J博士獎（Julius Erving Award），並入選WCC聯盟年度最佳球員、全美最佳陣容，加上豐富的國際賽經驗，被巫師以首輪第9順位挑選，成為首位在NBA選秀會上被挑中的日本球員，比預期的第11順位再上升2個順位。

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不過《The Ringer》並不看好巫師的這個決定，他們認為這位6呎8吋雙能前鋒，能夠帶球也能夠投射，但問題是能否把這些特點移植到強度更高的NBA。《The Ringer》質疑，八村壘的三分球能力是低於水平的，在NCAA能夠生存是靠身體素質，巫師用這麼高的順位選他有很多努力要做。八村壘進入NBA的首要課題，就是要提升傳球、防守能力。

2004年田臥勇太以自由球員身份加盟太陽，並且在該年11月替補出賽，成為NBA歷史上第一位日本出生的球員，也是首位亞洲出生的後衛球員。2014年富樫勇樹透過NBA夏季聯賽獲得達拉斯小牛的一份無保障合約，可惜始終都沒有站上NBA舞台。

直到去年就讀華盛頓大學的渡邊雄太，選秀會落選之後被曼菲斯灰熊相中簽下為期2年的雙向合約，並在NBA出賽了15場比賽，才再度有日本球員出現在NBA。而這次的八村壘，是歷史上第一位透過選秀加入NBA的日本籍球員，也即將成為歷史第3位站上NBA戰場的日本球員。

關鍵字： 2019 NBA選秀會巫師八村壘
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