聲勢一度高過狀元威廉森　利托缺陷百出淪落第25順位

▲拓荒者首輪第25順位選擇利托（Nassir Little）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

高中時期拿下全美麥當勞MVP，聲勢一度高過今年選秀狀元威廉森（Zion Williamson），曾經被期待成為雷納德（Kawhi Leonard）2.0的北卡大學前鋒利托（Nassir Little），卻淪落到第25順位才被拓荒者挑中。儘管如此，《ESPN》選秀分析師施密茲（Mike Schmitz）認為，拓荒者的決定是今年的一大「偷」。

與威廉森身材相仿，又都具備怪物級別的運動能力，利托去年還是全美高中麥當勞、Jordan Brand Classic MVP，當時NBA選秀評價5星級別潛力、今年前3順位，沒想到進入威廉森就讀的杜克大學世仇北卡大學後，卻是噩夢的開始。利托在大學的一年內，暴露了所有缺點，球迷不僅等不到引頸期盼的世仇大學大物對決，也與威廉森黃金交叉，身價暴跌，模板也從雷納德修正為華樂斯（Gerald Wallace）。

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雖然《nbadraft.net》依舊預測利托會在樂透區的第12順位被挑選，但14順位結束後NBA主席席爾瓦（Adam Silver）始終沒有唱名利托，鏡頭不時鎖定利托在小綠屋失望神情時，終於在第25順位被拓荒者挑選。

利托大一賽季場均9.8分、4.6籃板、0.7助攻，三分球命中率是慘不忍睹的26.9%，不過優異的身體素質以及彈跳力，讓他始終排名在選秀樂透區範圍內。不過大學時期並沒有展現出任何有效的進攻手段，是利托的致命傷，而他自己則怪罪北卡沒有給予明確的定位，導致展現不出潛力。

《Bleacher Report》記者溫瑟曼（Jonathan Wasserman）4月時仍然看好利托具備首輪身價，他認為利托訓練的影片比起比賽時優異很多，加上他有令NBA球隊垂涎的天賦。不過溫瑟曼也指出，缺乏進攻手段、判斷力、傳球視野的他，也有很高的機會成為「水貨」。

而《ESPN》選秀分析師施密茲在拓荒者以第25順位挑選利托後表示，這絕對是今年選秀的一「偷」，很難找的到像利托一樣6呎6吋身高、7呎1吋臂展的球員，225磅的身材卻擁有相當出色的靈活度，可惜的是利托，並沒有在北卡展現出太多的技術。