洋基計劃交易頂級先發　美媒爆料：邦格納非首選

▲巨人邦格納（Madison Bumgarner）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）已經表明將先發補強列為第一順位，市場上大咖投手皆是洋基的目標，包括鎖定已久的巨人投手邦格納（Joel Sherman）。但據大聯盟記者謝爾曼（Joel Sherman）報導，邦格納的投球型態並不是最符合洋基所需要的類型。

謝爾曼指出，洋基隊傾向於補進一名具有高三振率或是滾地球比率高的投手，最好的狀況是兩者兼備。這也是謝爾曼認為去年夏天洋基會選擇交易哈普（J.A. Happ），而不是選擇漢默斯（Cole Hamels）的原因。

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根據數據顯示，邦格納今年三振率23.6%寫下自2016年球季後的新高，滾地球比率則是38.6%，不過在滾地球率上面，低於大聯盟平均44%，顯然並不是洋基最想找的那個人，除非洋基看上他在季後賽輝煌的成就。

除了邦格納之外，藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）、印地安人鮑爾（Trevor Bauer）和大都會惠勒（Zack Wheeler）都是洋基補強目標，其中史卓曼滾球率達58%，且上述投手的三振率都明顯高於邦格納。

邦格納即將在本季結束後成為自由球員，史卓曼和鮑爾合約皆是2020年球季後到期，至於惠勒與邦格納相同，都在本季球季後投身自由市場。

《The Athletic》記者巴格加利（Andrew Baggarly）報導，巨人總管柴迪（Farhan Zaidi）不急於交易邦格納，若沒有得到滿意的交易包裹，球隊會留下他，計劃在休賽季向他提出合格報價。

▲藍鳥史卓曼（Marcus Stroman）。（圖／達志影像／美聯社）