NBA某隊醫認為KD能恢復巔峰身手　前提是每場只打28分鐘

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

有越來越多人認為，過去2年連續獲頒FMVP的杜蘭特(Kevin Durant)，已經超越了他過去一直在追逐的目標詹姆斯(LeBron James)。無奈他在今年總決賽G5撕裂了阿基里斯腱，除了下季確定報銷，傷後能恢復幾成身手也成了未知數；一位NBA隊醫認為KD依舊會是非常優秀的球員，但前提是他每場上場時間得控制在28分鐘左右。

勇士挑戰3連霸失利，更令金州球迷痛心的是，曾為他們帶來兩座總冠軍的杜蘭特，在右小腿傷勢未癒之下硬是在總冠軍賽G5復出，釀成了阿基里斯腱撕裂的悲劇；不少人憂心即使KD復健過程順利，未來重新回到場上後，恐怕也不再是那個能宰制全聯盟的巨星。

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▲勇士杜蘭特。（圖／CFP）

杜蘭特在剛落幕的這個賽季繳出場均26分、6.4籃板和生涯新高的5.9助攻；季後賽表現更加神勇，場均得分來到32.3分、4.9籃板和4.5助攻，整體命中率達到5成，三分命中率也有4成，罰球命中率則是90%。

訓練師史塔斯(Jeff Stotts)受訪時直言，「經歷這種傷病後，很難恢復頂尖表現。」他解釋，在籃球運動中，需要不斷移動，急停跳投等，這些動作十分仰賴小腿和阿基里斯腱；因此KD復出後恐怕得轉型為定點射手。

一位聯盟的隊醫(非勇士隊)則較樂觀，他認為杜蘭特依舊能恢復巔峰身手，但前提是上場時間和出賽場次更少，他不可能再打滿82場比賽，「KD依舊會是那個非常、非常傑出的球員，但這是在每場打28分鐘的情況下，也無法在背靠背的比賽中上陣，要將他的能量儲存到季後賽。」

▲勇士杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）