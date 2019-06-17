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柏金斯搶先預言湖人2020奪冠　詹皇+AD與Kobe+魔獸竟有一相似處

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▲專欄作家認為布萊恩太過自大，應該讓霍華德多有表現空間。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊恩當年與霍華德搭檔以失敗收場。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

湖人開心迎接明星長人戴維斯(Anthony Davis)降臨洛城，與聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)組成夢幻前場組合，已高掛球鞋的柏金斯(Kendrick Perkins)搶先在推特上預言，紫金軍團將奪得2020年的總冠軍。不過有美國媒體發了一張圖，指「詹皇」連線「一眉哥」，與7年前布萊恩(Kobe Bryant)搭檔霍華德(Dwight Howard)有一個相似之處，勾起洛城球迷不好的回憶。

歷經了連6季無緣季後賽的黑暗期，湖人為了替一哥詹姆斯增添巨星助手，將3位潛力小將「球哥」博爾(Lonzo Ball)、英格雷(Brandon Ingram)、哈特(Josh Hart)，還有3個未來首輪選秀權，包括今年的首輪4號籤全部送到鵜鶘換回戴維斯。已退役的中鋒柏金斯在個人推特直呼，「最瘋狂的是，湖人還不打算收手！當自由市場大門開啟時，記得我是第一個這麼說的人！湖人等於2020年的NBA總冠軍！」

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據傳湖人目前還可能會追求詹姆斯的前搭檔厄文(Kyrie Irving)、黃蜂一哥華克(Kemba Walker)，甚至是率暴龍拿下首冠的2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)，推特上瘋傳各種3巨頭的合成圖。

▲湖人如願得到戴維斯與詹姆斯搭檔。（圖／翻攝自IG／kingjames）

▲湖人如願得到戴維斯與詹姆斯搭檔。（圖／翻攝自IG／kingjames）

不過有美國媒體貼出一張圖片，指出26歲的戴維斯與34歲的詹姆斯聯手，與2012年湖人交易來霍華德搭配布萊恩時的「年齡」完全相符；當年宰制東區禁區的「魔獸」披上紫金戰袍時也是26歲，Kobe則是34歲，但兩人最終僅當了1季隊友就撕破臉。

生涯場均能攻得23.7分、10.5籃板和2.1助攻，外帶2.4火鍋、1.4抄截的「一眉哥」，實力無庸置疑，傷病卻是他很大的隱憂；去年12月度過34歲生日的詹姆斯，上季則受到鼠蹊部傷勢困擾，一度連休了17戰，儘管他保養得宜，但隨著年紀漸長，能否維持巔峰狀態還有待觀察。

湖人2012年透過4方交易組成了新F4，卻因為布萊恩與霍華德始終不來電，加上奈許(Steve Nash)和賈索(Pau Gasol)不再年輕，靠著「老大」拚到阿基里斯腱斷裂才擠進2012-13賽季的季後賽；當年這筆補強以失敗結尾，也成為洛城球迷不願想起的一段回憶。

▲平時總是臭臉的柏金斯，在場上也出現天兵亂傳球的狀況。(圖／達志影像／美聯社)

▲退休老將柏金斯預言湖人將奪得2020年的總冠軍。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： NBA湖人詹姆斯戴維斯布萊恩霍華德魔獸
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