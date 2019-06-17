金塊不願放棄超級3年級生　才退出戴維斯爭奪戰

▲穆雷（Jamal Murray）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

鵜鶘日前接受湖人6換1看板球星戴維斯（Anthony Davis）的提案。《Denver Post》記者辛納（Mike Singer）爆料，金塊曾經與鵜鶘交涉過，但由於不願放棄3年級潛力後衛穆雷（Jamal Murray）而告吹。

根據辛納的報導，金塊不願以穆雷當做交易籌碼一部分原因，是在於戴維斯續約的不確定性，因為他下個賽季擁有跳脫合約的權利，塞爾提克也是因為相同的理由退出爭奪戰。相對的，湖人最終與鵜鶘達成協議很大的關鍵，就是得到戴維斯的承諾。

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辛納補充道，若是金塊能夠得到戴維斯的續約承諾，就會積極地提出報價追求。最終鵜鶘與湖人達成英格雷（Brandon Ingram）、博爾（Lonzo Ball）雙榜眼，加上哈特（Josh Hart）以及今年首輪第4順位在內的3枚首輪選秀權的6換1協議，就等待聯盟通過就能正式定案。

現年22歲的穆雷，在職業生涯第3年就迎來高峰，本季出賽75場，場均18.2分、4.2籃板、4.8助攻，與明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）一同幫助金塊打出西區次佳的54勝28敗佳績，不過在季後賽次輪的G7殊死戰敗給拓荒者。