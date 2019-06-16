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開南9條好漢報名中職選秀　郭李建夫看好朱祥麟

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▲朱祥麟。（圖／中華棒協提供）

▲朱祥麟。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

開南大學共有9條好漢要在今年挑戰中職選秀，郭李建夫看好2投1野會備受青睞，包含吳俊杰、吳承諭和朱祥麟。

吳俊杰去年在第八輪被中信兄弟挑中，最後沒有談好合約，回到開南再拚一年，吳承諭開南總教練郭李建夫表示，「去年有選到，覺得自己還有所不足，經過一年磨練，他技術、心態各方面成長多，面對危機不再浮躁。」

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吳承諭經澳職洗禮，來到開南大學繼續磨練，今年大專棒球聯賽展現壓制力，以防禦率0拿下投手獎，郭李建夫表示，「他現在準備好打職棒，蠻成熟的。」另外其他投手，包括側投陳宏彥，左投曾盛淳和盧冠廷也將參加選秀，郭李建夫透露，「陳宏彥大專盃表現好，優點是控球，曾盛淳是左投，又是稍微側投，速度到140公里。」

▲開南大學先發投手吳承諭。（圖／記者路皓惟攝）

▲開南大學先發投手吳承諭。（圖／記者路皓惟攝）

開南備受矚目的強打朱祥麟，原本打算大三在挑戰中職的他，決定投身更高的層級，郭李建夫表示，「大學守二壘和游擊，守備範圍也得心應手，穩定性要加強，打擊能力很好。」朱祥麟在大專明星與社會明星7場對抗系列賽中，繳出打擊率高達7成的成績。

另一位中心打線的打者張祐銘，高中入選過U18中華隊，大專明星隊也表現很，郭李建夫表示，「他今年成長特別多，今年完全發揮應有的實力。」黃子權提前到統一獅自主培訓，吳承運則是桃猿投手教練吳俊良的兒子。

開南9位球員中有5位球員參加味全龍測試會，包括黃子權、曾盛淳、陳宏彥、盧冠廷及張祐銘，然後陳宏彥及曾盛淳等人還有報名參加17日的中職測試會。

▲開南大學吳俊杰。（圖／記者張克銘攝）

▲開南大學吳俊杰。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 中職選秀開南大學
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