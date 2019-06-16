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不斷更新／潘威倫首局就遇亂流　1局完桃猿6：0統一獅

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▲▼統一獅潘威倫。（圖／記者李毓康攝）

▲統一獅推出潘威倫掛帥先發。（圖／記者李毓康攝）

記者林緯平／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊16日客場挑戰Lamigo桃猿，雙方分別派出潘威倫、王溢正掛帥先發。統一近期對桃猿吞下3連敗，今年球季更是還未在桃園球場贏球，已經8連不勝。

1局上統一進攻，陳重羽左外野飛球遭接殺，郭阜林選到四壞保送，蘇智傑右外野一壘安打，高國慶選到四壞保送，姚雨翔遭到三振，楊家維左外野飛球遭接殺。

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1局下桃猿進攻，柏納帝那一壘方向內野安打，林立中外野一壘安打，藍寅倫左外野一壘安打、帶1分打點，林泓育靠失誤上壘、三壘跑者回來得1分，朱育賢三壘滾地球遭封殺，陳俊秀中右外野一壘安打、帶1分打點，廖健富中外野二壘安打、帶2分打點，郭嚴文左外野飛球遭接殺、帶1分打點，林承飛游擊滾地遭刺殺。

潘威倫本季11場先發，戰績5勝2敗、防禦率3.55、WHIP值1.20。潘威倫本季對過桃猿3場，拿1勝，對戰防禦率4.00，對戰被打擊率0.306，曾被朱育賢、郭嚴文、林泓育敲過全壘打。

▲▼中華職棒富邦對桃猿-王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃猿王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

王溢正本季11場出賽，戰績5勝1敗、防禦率4.62、WHIP值1.34。王溢正今年遭遇統一3場，拿2勝，對戰防禦率5.40，對戰被打擊率0.317，曾挨潘武雄、陳重羽全壘打。

統一獅先發名單，第一棒右外野手陳重羽、第二棒三壘手郭阜林、第三棒左外野手蘇智傑、第四棒一壘手高國慶、第五棒指定打擊姚雨翔、第六棒二壘手楊家維、第七棒游擊手黃恩賜、第八棒捕手郭峻偉、第九棒中外野手莊駿凱。

桃猿先發名單，第一棒中外野手柏納帝那、第二棒三壘手林立、第三棒右外野手藍寅倫、第四棒指定打擊林泓育、第五棒左外野手朱育賢、第六棒一壘手陳俊秀、第七棒捕手廖健富、第八棒二壘手郭嚴文、第九棒游擊手林承飛。

關鍵字： 中華職棒統一獅Lamigo桃猿
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