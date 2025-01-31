熱火傳奇「閃電俠」韋德驚傳罹癌　切除惡性腫瘤＋40%腎臟

DWade says he had nearly half of one of his kidneys removed in 2023 to get rid of a cancerous mass ????



(via The Why with Dwyane Wade, h/t @TMZ)pic.twitter.com/gXkzFNw27Z — Legion Hoops (@LegionHoops) January 30, 2025

記者游郁香／綜合報導

已退休近6年的熱火傳奇「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）近日在播客節目《The Why with Dwyane Wade》上自曝，1年多前進行手術切除惡性腫瘤和40%的腎臟，他坦承那可能是自己人生中感到最虛弱的時刻，所幸恢復狀況良好。

▲熱火傳奇韋德自曝罹癌。（圖／達志影像／美聯社）

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生涯13度入選全明星賽，擁有3枚冠軍戒的名人堂球星韋德，在2018-19賽季結束後告別賽場，退休後他入股爵士和WNBA芝加哥天空隊，並擔任TBS《The Cube》的球評和主持人，退休生活相當充實，熱火去年10月還在主場外替他立了一座雕像。

▲熱火3冠傳奇韋德雕像去年正式揭幕。（圖／翻攝自X／Miami HEAT）

現年43歲的韋德近日錄製播客節目《The Why with Dwyane Wade》時，首度公開自己罹癌的消息。他透露因為父親正在對抗與前列腺癌，好幾年沒健康檢查的他，進行了一次完整的全身檢查，意外發現其中一顆腎臟有腫瘤，只能通過手術進行檢測。

在徵求多位醫生的意見後，韋德選擇在當地時間2023年12月18日動刀，手術後發現腫瘤為惡性，除了移除腫瘤，還必須切除部分腎臟。

▲熱火傳奇韋德已退出賽場近6年。（圖／達志影像／美聯社）

韋德說，「感謝上帝，我做了這個手術，因為腫瘤是惡性的，所以我現在有一個腎臟，另一個腎臟只剩下60%。他們切除了我40%的腎臟以確保能夠移除所有的癌細胞，因為如果它留在腎臟上，它會擴散，然後他們就需要切除更多。」

韋德表示，他與成功接受腎臟移植手術的熱火傳奇前輩莫寧（Alonzo Mourning）討論了這個過程，康復過程很艱難，但他從家人和朋友那裡得到了力量。

「在我自己的旅程中，進行這次手術，我覺得這是第一次我的家人、我的父親、我的孩子們看到我的虛弱。那一刻，可能是我人生中感到最虛弱的時刻。」韋德坦言，「我不喜歡自己獨處的那些時刻，我在掙扎。作為一個男人，你永遠不想讓家人看到你虛弱。這很難。你不想被認為虛弱，也不想被看到你虛弱的時刻，但我不得不這樣做。幸運的是，我的家人參與進來了，他們跳進來幫助我。」

▲熱火傳奇韋德。（圖／路透）

「我看到每個人都來支援我、陪伴我，在我虛弱的過程中，我在家人、朋友和團隊中找到了力量。」韋德表示，他與醫生保持頻繁聯繫，目前復原狀況良好，但有時一個晚上他不得不多次起來上廁所，並且因為感覺器官在移動而不得不側睡。

回顧這一過程，韋德說這給了他對生活的新視角，自己更加積極，不再等待，「那一刻，我經歷了這一切，我告訴自己，在我進行麻醉之前，我說，『如果我能挺過這個，如果上帝把我帶出這個，我會以不同的方式做事。』我挺過來了，從那以後我一直在以不同的方式做事。」