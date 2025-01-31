NBA全明星賽14名替補出爐　MVP約基奇延續「真單核」罕見紀錄

⭐️ The 2025 NBA All-Stars ⭐️ pic.twitter.com/ivUSKhcfuq — NBA Communications (@NBAPR) January 31, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA今（31）日公布今年全明星賽替補名單，由馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領銜，東、西區各有7名替補球星，由聯盟教練選出。值得一提的是，金塊依舊只有當家頭牌約基奇（Nikola Jokic）入選今年的全明星賽，他生涯至今沒有任何一位當賽季的全明星及最佳陣容隊友。

▲馬刺法國怪物溫班亞瑪首次入選全明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

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剛滿21歲的溫班亞瑪生涯第2季就入選全明星賽，他本季場均能砍24.4分、10.8籃板，連續2年霸佔火鍋榜第1位。儘管「斑馬」在全明星賽先發之爭中，不敵兩位天王級前輩詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant），但他毫無懸念成為西區替補陣容的領軍人物。

▲馬刺法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

西區其他替補球員還有灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）、湖人當家長人戴維斯（Anthony Davis）、快艇前MVP哈登（James Harden）、灰熊禁區主將小傑克森（Jaren Jackson Jr.）、火箭年輕中鋒森根（Alperen Sengun）和雷霆悍將威廉斯（Jalen Williams）。

除了溫班亞瑪，森根、威廉斯也都是首次進入全明星賽，哈登則是第11次，戴維斯第10次，艾德華茲第3次，小傑克森第2次。

▲公鹿里拉德。（圖／達志影像／美聯社）

東區7名替補球星包括塞爾提克雙槍之一布朗（Jaylen Brown）、溜馬當家得分手西亞卡姆（Pascal Siakam）、騎士主控賈蘭德（Darius Garland）和前鋒莫布里（Evan Mobley）、活塞狀元康寧漢（Cade Cunningham）、公鹿資深後衛里拉德（Damian Lillard）及熱火「英雄哥」希洛（Tyler Herro）。

莫布里、康寧漢和希洛都是首次入選，里拉德則是第9次，布朗第4次，西亞卡姆第3次，賈蘭德第2次。

騎士是唯一有3名球員入選今年全明星陣容的球隊，分別是賈蘭德、莫布里和榮登先發的「蜘蛛人」米切爾（Donovan Mitchell）。

▲金塊MVP約基奇生涯至今，沒有任何一位當賽季的全明星賽和最佳陣容隊友。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，金塊依舊只有3屆MVP約基奇入選全明星賽，自2014年來到丹佛後，他生涯至今沒有任何一位當賽季的全明星賽和最佳陣容隊友，堪稱真「單核」領軍。

西區全明星賽名單

先發

湖人詹姆斯

太陽杜蘭特

金塊約基奇

雷霆吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）

勇士柯瑞（Stephen Curry）

替補

馬刺溫班亞瑪

火箭森根

湖人戴維斯

灰狼艾德華茲

快艇哈登

灰熊小傑克森

雷霆威廉斯

東區全明星賽名單

先發

公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）

塞爾提克坦圖（Jayson Tatum）

尼克唐斯（Karl-Anthony Towns）

騎士米歇爾

尼克布朗森（Jalen Brunson）

替補

騎士莫布里

溜馬西亞卡姆

塞爾提克布朗

活塞康寧漢

騎士賈蘭德

公鹿里拉德

熱火希洛