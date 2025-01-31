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藍鳥簽下3屆塞揚強投薛茲爾　道奇為前救援王DFA資深右投

▲▼藍鳥簽下3屆塞揚獎得主薛茲爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥簽下3屆塞揚獎得主薛茲爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

這個休賽季補強連續失利，包括最近「輸掉」佐佐木朗希爭奪戰的多倫多藍鳥，今（31）日以1年1550萬美元的合約簽下3屆塞揚獎得主薛茲爾（Max Scherzer），現在他們擁有合計在大聯盟投了7109局的4名資深投手；洛杉磯道奇則將37歲右投布雷瑟（Ryan Brasier）指定讓渡（DFA）。

根據大聯盟官網消息，藍鳥隊已經與薛茲爾達成1年合約，他與陣中高斯曼（Kevin Gausman）、巴西特（Chris Bassitt）和貝里奧斯（José Berríos）等4位老將，一共擁有48個大聯盟賽季經驗、投了7109局。

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3度贏得塞揚獎、8度入選全明星賽的薛茲爾，儘管已高齡40歲，仍是這一代最優秀的投手之一，他的加入立即提升了藍鳥隊的輪值陣容，他將迎來生涯第18季。過去17年，他替6支球隊效力，投了2878局，有望在2025年達成3000局的里程碑。

▲▼藍鳥簽下3屆塞揚獎得主薛茲爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥簽下3屆塞揚獎得主薛茲爾。（圖／達志影像／美聯社）

薛茲爾生涯2度捧起世界大賽冠軍，分別是他2019年效力國民隊、2023年披遊騎兵戰袍時期。這位40歲老將最大的隱憂是健康狀況，他上季因為背部手術和神經問題，直到去年6月底才回歸，為遊騎兵隊投了43又1/3局，防禦率3.95。

另外，衛冕軍道奇今日也有動作，將37歲資深右投布雷瑟指定讓渡，並正式簽下前救援王耶茲（Kirby Yates）。幾周前，布雷瑟就被點名可能成為道奇的交易籌碼，現在他已遭DFA，道奇仍然可以在本周嘗試找到交易夥伴，共有10天的時間通過交易為布雷瑟找到落腳處。

▲▼道奇37歲右投布雷瑟遭指定讓渡（DFA）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇37歲右投布雷瑟遭指定讓渡（DFA）。（圖／達志影像／美聯社）

然而，如果他們未能達成交易，布雷瑟將進入豁免名單，任何球隊都可以認領他。

布雷澤在2023賽季中加入道奇，在那之前他被波士頓紅襪隊釋出。在波士頓時，他的防禦率為7.29，但在洛杉磯出賽39場，防禦率僅0.70。

宇宙道奇新成員耶茲，上季在德州遊騎兵隊出賽61場，防禦率1.17，並第2次入選全明星賽。

▲▼道奇正式簽下前救援王耶茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇正式簽下前救援王耶茲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大聯盟MLB道奇藍鳥Max ScherzerRyan Brasier

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