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昔世錦賽金牌、16歲神童全命喪美航空難　花滑時隔64年再遇慘劇

▲▼多名花式滑冰選手、教練和相關人士在美航空難中喪生；1994年世錦賽雙人滑冠軍俄羅斯名將希什科娃和瑙莫夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲多名花式滑冰選手、教練和相關人士在美航空難中喪生。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

美國航空客機29日晚間與美軍黑鷹直升機相撞墜河，兩機共67人全數罹難。根據波士頓滑冰俱樂部的說法，至少有14名花式滑冰界人士在機上，包含青少年選手金娜·韓（Jinna Han）和萊恩（Spencer Lane）以及世錦賽金牌教練希什科娃（Evgenia Shishkova）和瑙莫夫（Vadim Naumov）等人。

波士頓滑冰俱樂部執行總監澤吉貝（Doug Zeghibe）表示，俱樂部的6名成員及相關人士在美航空難中喪生，年僅13歲的金娜·韓及16歲的萊恩是從美國花式滑冰錦標賽返回途中遇難。

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「我們看著金娜從一個小小的孩子成長為這個驚人的成熟的13歲少女。」澤吉貝說，「她是一位出色的表演者、競爭者，並且在冰場外也是一個很棒的孩子。」

萊恩則是2025年中東區錦標賽冠軍，在TikTok上擁有數千名粉絲，他日前才在上面分享自己完成三周跳的影片，起飛前也曾更新動態。

@spencer_lane end of camp triple toeloop ????????. #fyp #figureskating #iceskating #athlete ♬ oou she mine - jenortga

同樣在事故中罹難的還有波士頓俱樂部的教練，曾贏得1994年世錦賽雙人滑冠軍的前俄羅斯名將希什科娃和瑙莫夫。他們自2017年開始在波士頓俱樂部執教，他們的兒子馬克西姆·瑙莫夫（Maxim Naumov）也是一名競技滑冰選手，在美國錦標賽中獲得第4名。

波士頓滑冰俱樂部是世界上最著名的俱樂部之一，培養了許多奧運和世界冠軍，他們將在3月份舉辦世錦賽。

費城滑冰俱樂部及人道協會在社群媒體上發表聲明稱，他們有「心愛的成員」在在飛機上，但並沒有透露有多少人。此外，馬里蘭-國家首都公園和規劃委員會宣布，12歲的青少年花式滑冰選手特爾（Olivia Ter）也在飛機上。

美國花式滑冰協會表示，這些滑冰選手是從在堪薩斯州威奇托舉行的美國花式滑冰錦標賽後的發展營返回。

▲▼多名花式滑冰選手、教練和相關人士在美航空難中喪生；1994年世錦賽雙人滑冠軍俄羅斯名將希什科娃和瑙莫夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲1994年世錦賽雙人滑金牌、昔俄羅斯名將希什科娃和瑙莫夫命喪美航空空難。（圖／達志影像／美聯社）

美國奧委會和殘奧委會首席執行官赫什蘭（Sarah Hirshland）對這次墜機事件感到震驚，「這些奧運希望之星代表了美國隊光明的未來，體現了代表我們國家的真正意義，堅韌、韌性和希望。他們是了不起的年輕人和才華橫溢的選手，熱情地追逐著自己的夢想，他們將永遠在美國隊的家庭中佔有珍貴的位置。」

值得一提的是，這不是美國花式滑冰界首次遭受空難悲劇打擊，1961年2月，18名美國花式滑冰隊員在前往布拉格參加世錦賽途中遭遇飛機失事，還有6名美國教練和4名滑冰官員，以及一些家庭成員也在事故中罹難，當年世錦賽因此取消。

「幾乎飛機上一半的人來自這個俱樂部。」澤吉貝談到64年前的墜機事件時說，「這對滑冰俱樂部和這項運動在這個國家的發展產生了深遠的影響，因為當你失去這樣的教練時，你也失去了這項運動的未來。這需要很長時間來重建，我個人認為，波士頓這個俱樂部直到現在，幾乎60年後，才剛剛從1961年墜機事件的陰影中走出來。」

▲▼多名花式滑冰選手、教練和相關人士在美航空難中喪生；1994年世錦賽雙人滑冠軍俄羅斯名將希什科娃和瑙莫夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲昔俄羅斯名將希什科娃和瑙莫夫命喪美航空難。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 美航空難美國俄羅斯Jinna HanSpencer LaneEvgenia ShishkovaVadim Naumov

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