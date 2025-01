昔世錦賽金牌、16歲神童全命喪美航空難　花滑時隔64年再遇慘劇

▲多名花式滑冰選手、教練和相關人士在美航空難中喪生。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

美國航空客機29日晚間與美軍黑鷹直升機相撞墜河,兩機共67人全數罹難。根據波士頓滑冰俱樂部的說法,至少有14名花式滑冰界人士在機上,包含青少年選手金娜·韓(Jinna Han)和萊恩(Spencer Lane)以及世錦賽金牌教練希什科娃(Evgenia Shishkova)和瑙莫夫(Vadim Naumov)等人。

波士頓滑冰俱樂部執行總監澤吉貝(Doug Zeghibe)表示,俱樂部的6名成員及相關人士在美航空難中喪生,年僅13歲的金娜·韓及16歲的萊恩是從美國花式滑冰錦標賽返回途中遇難。

Yesterday we lost so many bright talents, among them thirteen year old Jinna Han. Every testimony about Jinna regards her as a selfless, positive, and extremely hard working person. Jinna would’ve turned junior next season and we honour her and her immense talent today ????️ pic.twitter.com/PbUTyo2Ivt