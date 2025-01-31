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NBA熱火資深後衛疑涉非法賭博　聯邦檢察官調查中！

▲熱火巴特勒、羅齊爾。（圖／CFP）

▲熱火後衛羅齊爾遭聯邦檢察官調查。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

擁有10年NBA資歷的熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier），今（31）日傳出正接受聯邦檢察官的調查，原因是他可能涉及一個「非法體育博彩計劃」，該計劃與一個涉嫌密謀操縱NBA比賽的賭博犯罪集團有關。NBA發言人巴斯（Mike Bass）回應聯盟曾進行調查，但當時未發現違規行為。

據《美聯社》的報導，聯邦檢察官正在調查的是羅齊爾2023年效力黃蜂期間，3月24日對鵜鶘一役的表現與不尋常投注模式之間是否有關聯，這是導致前暴龍球員波特（Jontay Porter）遭終身禁賽的同一項調查的一部分，NBA官方今日確認了此消息。

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▲黃蜂布里吉斯、羅齊爾。（圖／CFP）

▲羅齊爾效力黃蜂期間。（圖／CFP）

熟悉投注的消息人士告訴《ESPN》，投注者試圖在2023年3月24日的比賽前盡可能多押注羅齊爾統計數據的「下限」，包括籃板數。羅齊爾在該場比賽上場9分36秒後，因腳傷退場， 他首節結束時得到5分、4籃板和2助攻， 一些投注者對體育博彩公司感到憤怒，許多人轉向社群媒體質疑有關羅齊爾的統計數據的投注存在「陰謀」。

一位沮喪的投注者發布了一張押注3支球隊的投注圖片，65美元的投注將會帶來401.95美元的回報。該投注者選擇了坦帕灣對渥太華NHL比賽的進球總數超過6.5個以及藍道（Julius Randle）單場超過8.5籃板，這兩個賭注都中了，但因為羅齊爾的總得分、助攻和籃板數總和遠低於32.5，這張票未能兌現。

一些體育博彩公司在3月24日提供了有關羅齊爾特殊類型的賭注，當晚他的總數設定在21.5分、6助攻和4籃板左右，卻在比賽開打前幾小時取消了這些賭注。一些投注者強烈質疑為什麼會有這種不尋常的舉動，羅齊爾賽前並未被列入傷兵名單。

▲羅齊爾加盟熱火首戰僅拿9分，正負值還是全場最差表現。（圖／CFP）

▲羅齊爾的律師強調，羅齊爾絕對沒有不當行為。（圖／CFP）

對於羅齊爾遭到聯邦檢察官調查，NBA發言人巴斯表示，聯盟在2023年3月曾收到不尋常投注活動的「警告」，「聯盟進行了調查，並未發現任何違反NBA規則的行為。我們現在知道紐約東區美國檢察官辦公室正在調查此事，並已與該調查合作。」

羅齊爾的律師吉特拉斯蒂（Jim Trusty）則強調，「我們知曉NBA在2023年的調查結果，該調查確定羅齊爾先生絕對沒有不當行為，我們相信正在進行的政府調查將得出完全相同的結論。」

關鍵字： NBA熱火羅齊爾Terry Rozier

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