前桃猿洋投狂威3個月前獲大聯盟合約　今就遭大都會DFA

▲前中職樂天桃猿洋投狂威。（圖／樂天桃猿提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

前中職樂天桃猿洋投狂威（Dylan Covey）去年11月才與紐約大都會簽下1年合約，今（31）日就傳出他遭指定讓渡（DFA），大都會此舉是為了替剛簽回的後援投手史坦克（Ryne Stanek）清出空間。《MLB Trade Rumors》指出，如果狂威留在大都會小聯盟，他的合約是35萬美元，幾乎是3A最低薪資的10倍。

大都會在去年自由球員市場首日就簽下33歲的狂威，他擁有豐富的美職經驗，曾效力白襪、紅襪、道奇等隊，最近一次是待在費城人。狂威生涯共出賽100場（先發46場），累積6.18的防禦率，每9局平均6.3次三振，他在大聯盟期間曾擔任先發與後援。

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狂威在2021年季中與2022年整季替中職樂天桃猿隊效力，在台灣累積了寶貴的比賽經驗，之後成功重返美職。去年他因右肩扭傷未能在大聯盟出賽，但在小聯盟的表現相當亮眼，18場比賽投出2.66的優質防禦率，主投20.1局，送出19次三振。

由於大都會今日簽回後援投手史坦克，為了替他空出40人名單的位置，將狂威指定讓渡。美國媒體推測，狂威今年很可能會在小聯盟度過一些時間，當初大都會簽下他的原因，是著眼於他是一位低風險、高回報的球員。

如果沒有球隊認領他，狂威可以放棄目前的合約，再次進入自由市場，或是待在大都會小聯盟；若待在小聯盟，他的合約是35萬美元，幾乎是3A最低工資的10倍，他選擇保留現有小聯盟合約的機率較高。