台鋼雄鷹2月展開實戰比賽　大巨蛋交手經典賽中華隊

▲台鋼雄鷹2月展開練習賽。(圖/台鋼雄鷹提供)

記者游郁香/綜合報導

台鋼雄鷹1月13日展開春訓,經過年假休息,即將於2月2日再度開訓,進行第二階段春訓,預計2月9日開始實戰,首波練習賽就是對戰經典賽資格賽中華代表隊,兩場比賽將在2月9、10日(日、一)在台北大巨蛋舉行(中華隊規劃之練習賽,兩戰皆未開放觀眾入場)。

進入2月,距離隊史第2年一軍賽季愈來愈近,台鋼雄鷹蓄勢待發,2月9、10日交手經典賽資格賽中華代表隊。2月27、28日(四、五)迎接「2025港都台日親善交流戰」,是台鋼雄鷹2025年在澄清湖主場首場對外正式比賽,也是台鋼成軍後第一次在澄清湖球場實行「全鷹主場」。

售票賽事:

◆2月27日(四)18:35 Oisix新潟天鵝之皇 VS. 台鋼雄鷹@澄清湖

◆2月28日(五)16:05 台鋼雄鷹 VS. Oisix新潟天鵝之皇@澄清湖

免費入場賽事:

◆2/13(四)13:00 台鋼雄鷹 VS. 樂天巨人@台南亞太(副)

◆2/14(五)13:00 台鋼雄鷹 VS. 樂天巨人@台南亞太(副)

◆2/24(一)13:00 台鋼雄鷹 VS. NS恐龍@台南亞太(主)

愛爾達轉播賽事:

◆2月27日(四)18:35 Oisix新潟天鵝之皇 VS. 台鋼雄鷹@澄清湖

◆2月28日(五)16:05 台鋼雄鷹 VS. Oisix新潟天鵝之皇@澄清湖