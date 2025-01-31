台鋼雄鷹2月展開實戰比賽　大巨蛋交手經典賽中華隊

▲台鋼雄鷹2月展開練習賽。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者游郁香／綜合報導

台鋼雄鷹1月13日展開春訓，經過年假休息，即將於2月2日再度開訓，進行第二階段春訓，預計2月9日開始實戰，首波練習賽就是對戰經典賽資格賽中華代表隊，兩場比賽將在2月9、10日（日、一）在台北大巨蛋舉行（中華隊規劃之練習賽，兩戰皆未開放觀眾入場）。

進入2月，距離隊史第2年一軍賽季愈來愈近，台鋼雄鷹蓄勢待發，2月9、10日交手經典賽資格賽中華代表隊。2月27、28日（四、五）迎接「2025港都台日親善交流戰」，是台鋼雄鷹2025年在澄清湖主場首場對外正式比賽，也是台鋼成軍後第一次在澄清湖球場實行「全鷹主場」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

售票賽事：

◆2月27日（四）18：35 Oisix新潟天鵝之皇 VS. 台鋼雄鷹@澄清湖

◆2月28日（五）16：05 台鋼雄鷹 VS. Oisix新潟天鵝之皇@澄清湖

免費入場賽事：

◆2/13（四）13：00 台鋼雄鷹 VS. 樂天巨人@台南亞太（副）

◆2/14（五）13：00 台鋼雄鷹 VS. 樂天巨人@台南亞太（副）

◆2/24（一）13：00 台鋼雄鷹 VS. NS恐龍@台南亞太（主）

愛爾達轉播賽事：

◆2月27日（四）18：35 Oisix新潟天鵝之皇 VS. 台鋼雄鷹@澄清湖

◆2月28日（五）16：05 台鋼雄鷹 VS. Oisix新潟天鵝之皇@澄清湖