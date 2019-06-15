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嘉南平原也瘋迷你足球賽　嘉義縣長翁章梁驚喜現身同樂

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▲▼嘉南平原也瘋迷你足球賽　嘉義縣長翁章梁驚喜現身同樂 。（圖／迷你足球協會提供）

▲迷你足球賽嘉義登場 。（圖／迷你足球協會提供，下同）

體育中心／綜合報導

揮別連日梅雨季的陰霾，「22縣市 全國主場」迷你足球賽15日首度來到嘉義，便是晴朗炎熱的好天氣，這次來到嘉義的永慶高中體育館開踢，嘉義縣大家長翁章梁在開賽不久現身，令在場的小選手們及家長相當驚喜。

翁章梁縣長在聽了迷你足球協會秘書長張武業的簡報後，對這項賽事相當感興趣，指示相關單位評估規劃這項賽事在嘉義的可行性，並不時對迷你足球協會的量身打造的充氣比賽場地有興趣。

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▲▼嘉南平原也瘋迷你足球賽　嘉義縣長翁章梁驚喜現身同樂 。（圖／迷你足球協會提供）

張武業秘書長很感激嘉義縣足球委員會黃主委李校長對於迷你足球的支持，也不斷告訴家長及在地的小選手還有教練們，4至10歲是小朋友發育的黃金週期，學習足球是奠定骨骼神經發展最佳的項目，也期許未來跟嘉義縣結合規劃迷你足球聯賽。

▲▼嘉南平原也瘋迷你足球賽　嘉義縣長翁章梁驚喜現身同樂 。（圖／迷你足球協會提供）

這次計畫是由教育部體育署指導，中華民國奧林匹克委員會及中華民國迷你足球協會、動健科技共同主辦，將以「22縣市 全國主場」的理念推動，號召來自22縣市重要的在地足球推動者一起參與本次計畫，是台灣第一次規模最大，預期隊伍數最多的賽事推廣。

主辦單位將透過計畫，以共學、共創、共享的精神，深化各縣市的合作與資源整合，致力於足球產業生態系發展。

▲▼嘉南平原也瘋迷你足球賽　嘉義縣長翁章梁驚喜現身同樂 。（圖／迷你足球協會提供）

關鍵字： 迷你足球
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