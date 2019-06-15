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U18對抗賽／陳柏毓、林子崴聯手飆12K　白隊扳平2勝2負

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▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽，陳柏毓4局好投。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18藍白對抗賽15日進行第四戰，白隊3投壓制合力飆14K，陳柏毓、林子崴各投4局，最後再由曾峻岳壓陣，率隊以5比2獲勝，白隊扳平戰績，兩隊目前都2勝2敗。

白隊2局上靠著林子豪保送，李展毅安打先馳得點，藍隊2局下同樣由王順和先選到保送，然後蔡佳諺、陳震洋連線安打追平比數，白隊沒讓藍隊開心太久，面對藍隊第二任投手李晨薰，3局上兩出局後岳政華、林子豪安打超前，4局上李展毅安打後再靠保送及謝毅安打形成滿壘，岳政華選到保送擠回1分。

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白隊連3局各攻下1分後攻勢稍緩，落後的藍隊持續苦追，5局下留下滿壘殘壘，6局下利用王順和三壘安打及陳震洋安打追回1分，白隊直到8局上再靠張宥鈞掃出2分打點安打拿下保險分，最終白隊就以3分之差獲勝。

▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽，張宥鈞兩打點安打。（圖／記者楊舒帆攝）

白隊投手展現壓制力，陳柏毓先發4局飆7K，被敲3安打失1分，最快149公里，有2次四壞保送，林子崴接替4局，被敲5安打，也有5三振，失1分，曾峻岳後援1局飆2K無失分。白隊打線方面謝毅、岳政華、林子豪、李展毅各有2安打演出。

▲U18藍白對抗賽，林子崴。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽，林子崴。（圖／記者楊舒帆攝）

總教練周宗志表示，「休息4天，球員有點沒進入比賽狀況，尤其投手比較沒有比賽的感覺，李晨薰、林子崴都是，林子崴從玉山盃四強後，這是第一次登板，表現有點落差，野手前5局感覺進攻不積極，後半段有比較好一點。」

藍隊先發排出4投手上陣，洪宸毅投3局，被敲4安打，有2保送，失2分，李晨薰投2局奪3K，被敲3安打，有2次四壞保送，失1分，最快球速147公里，林聖榮投2局，飆3K，朱添明投2局，挨4安打，奪3K，失2分。

▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽，李展毅敲兩安打。（圖／記者楊舒帆攝）
▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽，王順和掃出二壘安打。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U18藍白對抗賽鄭宗哲
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