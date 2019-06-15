王維中挨2分砲「完美防禦率破功」　上升到1.86

▲王維中。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

奧克蘭運動家台灣旅美好手王維中，15日面對水手6局2比4落後之際登板，儘管幫助球隊化解危機，但7局挨了一發2分全壘打，重返大聯盟無失分紀錄破功，最終運動家2比9落敗，王維中總計本季7次登板主投9.2局失2分，防禦率從0.00上升到1.86。

王維中2017年賽季結束後被釀酒人放棄轉戰韓職，本季加盟運動家小聯盟，5月底被升上大聯盟，並且進化成牛棚要角，此前連續6場出賽無失分，防禦率維持在完美的0.00，直到今天破功。

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運動家5局打完2比4落後，6局先發投手（Chris Bassitt）留下2人出局二壘有人局面，王維中接手後讓史密斯（Mallex Smith）擊出高彈跳化解危機。7局王維中續投，1人出局被桑塔納（Domigo Santana）敲安，解決下一名打者後，一顆89.4英里四縫線被納瓦耶茲（Omar Narvaez）咬中，球飛越右外野全壘打牆形成兩分全壘打。王維中讓貝克漢（Tim Beckham）飛球出局後，完成1.1局投球工作。

王維中此役使用18球其中11顆為好球，被敲2支安打其中包含2分全壘打，失分全為自責分，防禦率從0.00上升到1.86。本季王維中總計7次出賽，9.2局送出6K，1.86防禦率、0.62WHIP。