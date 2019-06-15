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詹家姊妹教學處女秀　7月辦網球夏令營盼培育明日之星

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▲詹詠然、詹皓晴將舉辦教學夏令營。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然、詹皓晴將舉辦教學夏令營。（圖／劉雪貞提供）

體育中心／綜合報導

勇奪三座大滿貫冠軍的詹詠然，與擁有三座大滿貫亞軍的詹皓晴，本季已合體拿下兩座職業女雙金盃，詹家姊妹今夏也將展開教學處女秀！7月19至21日在台北圓山飯店舉辦的網球夏令營活動，她們廣邀各界共襄盛舉，一起為台灣網壇扎根，培育更多明日之星。

詹詠然繼2017年美網女雙、2018年法網混雙後，又贏得2019年法網混雙金盃，榮膺台將大滿貫混雙連霸第一人，迫不及待要以球會友、與國人分享喜悅，詹詠然表示，「之前在網路社群媒體限時動態詢問大家關於夏令營的想法，居然高達80%的朋友有興趣，而我也一直對此感到期待，既然如此，我們就把這個想法化為實際行動吧。」

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▲詹詠然、詹皓晴將舉辦教學夏令營。（圖／劉雪貞提供）

至於2014年溫網混雙、2017年溫網女雙、美網混雙共三座四大賽亞軍的詹皓晴則表示，學童是未來希望，這次活動包括分享會與夏令營兩個部分，歡迎喜好網球運動的小朋友和家長們共同加入，更期待在這熱情的夏天，於圓山聯誼會網球場與大家相見歡。

詹詠然、詹皓晴正在塔吉克角逐聯邦盃亞大區第二級賽事，接下來草地賽季姊姊倆角逐伯明罕、伊斯特本、溫布頓錦標賽，再返國投入夏令營。

▲詹詠然、詹皓晴將舉辦教學夏令營。（圖／劉雪貞提供）

關鍵字： 詹家姐妹詹詠然詹皓晴
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