FIFA最新世界排名　中華男足持平125位、亞洲排第24不變

▲中華男足對上香港友誼賽，收下52年來首勝。 （圖／香港足總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

FIFA最新一期的世界排名14日公布，前4名沒有變化，依序是比利時、法國、巴西、英格蘭，葡萄牙衝上第5；亞洲部分，亞洲第一仍是伊朗的第20，在近期四場比賽取得1勝2平1敗的中華男足排在125位，排名沒有變化。

根據最新的FIFA排名，亞洲國家部分，伊朗排名最高小升一位至20、日本小跌兩位來到28、南韓持平在37、澳洲43位、卡達55位，中華男足則是排在亞洲第24位的125名，和4月公布的排名沒有變化，泰國在116、北韓122、香港則是141。

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回顧中華男足在去年東亞盃後，迎接新主帥蘭卡斯特(Louis Lancaster)後，共迎來四場國際賽事，先是在0比0客場握手言和緬甸、0比1在台北主場輸給索羅門後，月初在高雄主場再以1比1被尼泊爾扳平，連三戰未勝終於在11日對上香港迎來首勝。

中華男足作客香港，儘管中場核心溫智豪未能出賽，先發名單也有些改變，門神依舊是潘文傑，陳庭揚、王睿、陳威全、王建明、陳柏良（隊長）、吳俊青、陳浩瑋、朱恩樂也不變，中場則排上陳毅維，以及前鋒改由上一場替補的陳瑞杰。

▼中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝，下同）

不過中華男足靠著上半場第34分鐘朱恩樂右路傳中吳俊青，吳俊青被防守球員包夾下以腳後跟傳球，左路陳浩瑋起腳破門，以及傷停補時，陳瑞杰右路給到陳浩瑋，陳浩瑋第一時間想傳球，被防守球員擋下，守門員衝出，陳浩瑋下一腳直接起腳射門，最終以2比0拿下勝利。

這不但是蘭卡斯特上任的首勝，也是中華隊自1967年以來對上香港國家隊的首場勝利，接下來中華男足將要備戰9月開踢的世界盃會外賽。