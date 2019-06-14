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NBA冠軍戰／納斯最慘日薪1200台幣兼洗球衣　英國球員兼教練變身冠軍教頭

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▲暴龍雷納德、納斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲納斯首年執教就奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

暴龍總教練納斯(Nick Nurse)執教首季就奪冠羨煞不少人，但其實在他執教30年的生涯裡，曾經一天曾領1200塊台幣，還要洗球衣和開車；也曾在小學校執教，甚至還在英國當起球員兼教練。經過30年的努力，終於成就暴龍歷史首冠的教頭。

納斯球員時期就讀北愛荷華大學，是名外線命中率46.8%的射手，畢業後直接擔任母校助理教練，隨後前往英國聯賽的德比公羊隊擔任球員兼教練。但沒多久就回到美國，於Grand View大學首次擔任總教練。納斯前期每份工作壽命2-3季不等，隨後獲得NCAA一級學校南達科他州助教機會。

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1995年開始，他重返歐陸闖蕩英國以及比利時聯賽，1996和2000年還率隊拿下英國聯賽冠軍。2005年回到美國擔任非NBA體性的奧克拉荷馬風暴隊夏季賽事助理教練時，日薪僅有1200多台幣，還要洗球衣和開車接送球員。

到了2007年他才得以進入NBA體系執教發展聯盟球隊，2011年不僅奪冠還拿下該季年度最佳教練，2013年再添一冠。 2013-18擔任暴龍助理教練，等到總裁尤基利(Masai Ujiri)炒掉年度最佳教練凱西(Dwane Casey)扶正納斯，成為2015年的柯爾(Steve Kerr)和2016年的魯伊(Tyronn Lue)後，近5季第3位首季奪冠的菜鳥教頭。

納斯曾經因過度愛用范弗利特(Fred VanVleet) 和喊暫停的時機受到批評，但身為唯一同時拿過NBA和G聯盟冠軍的教頭，靈活戰術運動也獲得正面肯定。從23歲最年輕大學總教練，到旅歐11年曾經兼任球員；G聯盟爬上NBA奪冠，納斯30年的努力絕對是人生正面教材。

▲暴龍總教練，納斯（Nick Nurse）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 暴龍勇士納斯
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