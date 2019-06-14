NBA冠軍戰／賈索兄弟歷史首對「冠軍兄弟」　都是奪冠最後拼圖

▲小賈索（Marc Gasol）接過歐布萊恩盃。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

暴龍交易大限透過4名主力從灰熊交易來明星中鋒小賈索（Marc Gasol），找到隊史成軍24年首冠最後拼圖。小賈索與曾經幫助湖人二連霸的哥哥賈索（Pau Gasol），在今天成為歷史首對「冠軍兄弟檔」。

相較於2001年以探花身份在曼菲斯灰熊開啟NBA生涯的哥哥，小賈索的NBA之路相當曲折，2007年次輪第48順位才被湖人挑中，2008年更是被湖人當作配菜向灰熊交易他的哥哥，而賈索也在之後成為湖人2009、2010年二連霸重要拼圖。

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小賈索來到灰熊後才正式在NBA起步，並且意外地成長為全明星中鋒，2009年年度新秀第二隊，2011年生涯首次入選全明星，效力灰熊10個賽季獲選一次年度最佳防守球員、2次年度最佳陣容，其中2015年為年度第一隊，還有一次的年度防守第二隊，生涯累積11684分、4624籃板、1135阻攻都是隊史紀錄。7次幫助灰熊打季季後賽，最膾炙人口的莫過於2011年首輪，6場解決馬刺上演「老八傳奇」。

現年34歲的小賈索在2015年與灰熊簽下5年1.13億美元的延長合約，但本季與球團出現磨擦之後2月初交易大限被交易至暴龍，灰熊換來瓦蘭休納斯（Jonas Valanciunas）、萊特（Delon Wright）、邁爾斯（C.J. Miles）以及2024年次輪選秀權。小賈索與哥哥相同都有個美好的結局，成為新東家奪冠最後拼圖。

▲小賈索不僅奪得生涯首冠，也是暴龍隊史首冠。（圖／CFP）

與羅瑞（Kyle Lowry）、雷納德（Kawhi Leonard）組成三核心，小賈索成為繼哥哥、剛果西班牙雙重國籍的隊友伊巴卡（Serge Ibaka）後，歷史第3位打進NBA總冠軍的西班牙裔球員，更是在總冠軍系列戰G6粉碎勇士三連霸美夢，與哥哥成為歷史首對「冠軍兄弟檔」。

「這是我完成過最艱難的一件事，」小賈索在球隊奪冠後說道，同時也不忘康利（Mike Conley）等過去灰熊的戰友們，「感謝你們，讓我成就今天的自己，永遠的感激。」

賈索也在第一時間發推特恭喜弟弟，「贏得NBA總冠軍戒真的很難，不過同時也很精彩！你已經有戒指了，這意味著巨大的努力和歷史性的勝利，恭喜暴龍整個團隊。」

▲賈索兄弟檔（Pau & Marc Gasol）。（圖／達志影像／美聯社）