NBA冠軍戰／暴龍首冠迪羅臣犧牲最大　羅瑞：我愛他

▲迪羅臣成為暴龍奪冠最悲情人物。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

前龍王迪羅臣（DeMar DeRozan）被交易到馬刺換來總冠軍戰MVP「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)，成為暴龍奪下隊史首冠的關鍵神之操作。忠臣迪羅臣現在心裡恐怕不是滋味，但攜手奮戰多年的好兄弟羅瑞(Kyle Lowry)希望與他分享冠軍的喜悅，「我愛他。」

迪羅臣效力暴龍9個球季4次入選明星賽，2018球季還獲選全聯盟第2隊，2015-16賽季率隊殺進東區冠軍戰敗給騎士，2016-18也連續兩季在東區準決賽不敵騎士，但他已是多倫多指標球星，上季暴龍更首度排名東區第1，已逐漸成氣候。可惜在2018年夏天，他被當成交易籌碼被送到聖安東尼奧。

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「我愛他，我知道他一定為我感到開心。我等等會跟他 FaceTime，但現在是我們的時刻。」33歲的羅瑞表示。羅瑞和迪羅臣在多倫多攜手奮戰6年，是擁有深厚革命情感的好兄弟。

暴龍的這座冠軍，來自總裁尤基利(Masai Ujiri)多次神操作，先炒掉年度最佳教練凱西(Dwane Casey)，大膽啟用菜鳥總教頭納斯(Nick Nurse)；再用迪羅臣向馬刺交易來雷納德，2月交易來小賈索（Marc Gasol）完成奪冠拼圖。

▲羅瑞希望與迪羅臣分享奪冠喜悅。（圖／CFP）