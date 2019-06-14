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單季救援紀錄保持人K-Rod消失2年　轉戰墨聯尋求復出

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▲老虎終結者K-Rod。（圖／達志影像／美聯社）

▲K-Rod曾於2008年締造的單季62次救援成功紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

前「救援王」K-Rod （Francisco Rodriguez）近兩年未曾在大聯盟出賽，但他還沒有退休的打算，去年轉戰獨立聯盟打拼，現在他選擇加盟墨西哥棒球聯盟蒙克洛瓦鐵人隊，期待拚回大聯盟。

K-Rod在去年年初與費城人簽下小聯盟合約，不過在春季尾聲遭到釋出後，也沒有收到其他球隊的接洽，因此他轉往加入獨立聯盟的長島鴨，整季出賽44場繳出27次救援成功，防禦率2.76。

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距離K-Rod上一次在大聯盟登板是2017年賽季，該年他出賽28場，防禦率飆到7.82，6度砸鍋，在6月23日出戰水手比賽，投1局失4分後就再也沒有上大聯盟的機會了。

K-Rod在2008年效力天使以單季62次救援成功，成為大聯盟單季救援紀錄保持人，這項紀錄至今還沒被打破，去年水手終結者迪亞茲（Edwin Diaz）拿下57次救援成功，差點改寫這項紀錄。

羅德里奎茲大聯盟生涯16年，效力過天使、大都會、釀酒人、老虎、國民、費城人，6度入選明星賽，生涯出賽數948場，累積了437次救援成功，排名大聯盟史上第4。

關鍵字： K-Rod
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