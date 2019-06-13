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「跟著裘爺發大財」　李亦伸斷言暴龍G6封王勇士拼氣勢

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▲李亦伸。（圖／翻攝自Facebook／裘爺來了-李亦伸）

▲李亦伸斷言G6暴龍會封王。▲李亦伸。（圖／翻攝自Facebook／裘爺來了-李亦伸）

記者張曜麟／綜合報導

總冠軍G6將於14日開打，不過勇士卻傳來噩耗，當家球星杜蘭特(Kevin Durant)確診為阿基里斯腱完全斷裂，這也讓衛冕軍戰力大幅受損，台灣資深媒體人李亦伸先前捉摸不定本戰的勝負，但他在12日晚間終於給出了終極預測，認為暴龍將會贏下G6奪冠。

杜蘭特在G5強行復出，結果在第2節就遭逢阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，不僅系列戰報銷，甚至職業生涯也可能走下坡，對於勇士影響相當大，不過李亦伸卻認為因為金州軍團在G5成功在客場擊退暴龍，接下來回到主場，除了有優勢之外，再加上全隊會有為了杜蘭特而戰的氣勢可以在主場拿下勝利，將系列戰扳平。

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▲暴龍雷納德、格林。（圖／達志影像／美聯社）

暴龍雷納德、格林。（圖／達志影像／美聯社）

不過李亦伸隨後仍表示，他分析了前5戰情勢，整個系列戰中，暴龍在攻防兩端的表現以及穩定性都優於勇士，這也讓糗爺認為G6暴龍有著更大的優勢也看好暴龍可以打出更好的表現；只是李亦伸說到，勇士接下來拼的就是一口為杜蘭特贏球的「氣」，憑藉這股氣勢有可能帶動勇士的反撲，若勇士只打出「正常發揮」那G6暴龍就會贏球，除非勇士要打出「總冠軍級別」的防守，才可能將比賽成功拿下。

由於已經扳回一個賽點，又回到主場，這讓勇士有著精神面的氣勢與優勢，但李亦伸仍然認為因為暴龍在前5戰都有更好的表現，有6至7名球員都有超水準的發揮，讓糗爺雖然認為勇士有機會贏球，但仍然鐵口預測暴龍會贏的比賽成功奪冠。

關鍵字： 勇士暴龍總冠軍戰杜蘭特NBA李亦伸
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