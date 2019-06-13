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中職／象獅大戰打了5小時13分　創史上9局最長時間紀錄

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▲▼王鴻程。（圖／截至CPBL TV）

▲▼王鴻程。（圖／截至CPBL TV）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟與統一獅今天（12日）打了9局，打到晚上11點48分比賽結束，比賽時間5小時13分，打破聯盟九局不中斷最長比賽時間紀錄，成為史上9局打最久的比賽。

這場比賽在晚上6點36分開打，統一獅先在1局下拿4分、2局下得2分，中信兄弟在4局上追回5分，統一獅4局下再拿3分。中信兄弟在5局上得2分，6局上拿1分。

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6局下發生2度因王鴻程程近身球引發2次板凳清空，7局上中信兄弟得1分把比數追平，統一獅在8局下大舉攻下5分大局，9局上中信兄弟進攻時又攻占滿壘，最後統一獅以14比9贏球。

比賽打到近11點49分才結束，總共花了5小時又13分，破了2017年8月19日斗六球場Lamigo桃猿對戰統一獅締造的9局5小時03分的正規9局不中斷比賽時間紀錄。

此外，這場比賽統一獅打出18支安打、中信兄弟14支安打，兩隊共計32支安打，中信兄弟吳東融在9局上敲出安打，也締造兩隊先發9棒都敲安打紀錄。

統一獅林祐樂單場4支安打是個人單場新高；統一獅楊家維單場5打點、單場7壘打數都是個人單場新高，他只差1支三壘安打就是完全打擊，可惜在8局下遭到三振。

關鍵字： 中華職棒
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