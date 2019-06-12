不斷更新／艾迪頓首局被暴打4分退場　1局統一4：0兄弟

▲林祖傑1下敲出二壘安打帶有2分打點。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟12日客場挑戰統一獅，兄弟派出艾迪頓掛帥先發；統一則推出去年對陣兄弟上演過完全比賽的瑞安應戰。1上瑞安送出三上三下。1下統一靠著3支安打外加3次保送先馳得點搶下4分，也把艾迪頓給打退場。1局，統一4：0兄弟。

1局上，兄弟進攻，周思齊投手正面滾地遭刺殺，吳東融遭到三振，陳子豪二壘滾地遭刺殺。

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1局下，統一進攻，陳重羽突襲短打形成內野安打，蘇智傑選到四壞保送，陳鏞基一壘介外飛球遭接殺，潘武雄左外野一壘安打帶有1分打點，高國慶選到四壞保送，楊家維三壘反彈球內野安打帶有1分打點，林祖傑中外野二壘安打帶有2分打點，林祐樂選到四壞保送，兄弟更換蔡齊哲上場投球，莊駿凱投手正面平飛球遭接殺，陳重羽遭到三振。

兄弟先發投手艾迪頓，本季10場出賽皆為先發，戰績5勝3敗，防禦率是偏高的5.15，他本季面對統一對戰防禦率為9.58，不過賽前他已經連續4場比賽繳出優質先發，就看本場比賽能否延續投球手感。

瑞安目前戰績2勝3敗，防禦率為4.30。去年球季曾面對兄弟投出完全比賽，今年截至目前僅交手過一場，當時他主投7.2局，送出6次三振，失4分其中3分為自責分。

中信兄弟先發打線如下，一棒指定打擊周思齊、二棒二壘手吳東融、三棒右外野手陳子豪、四棒左外野手詹子賢、五棒中外野手張志豪、六棒一壘手林智勝、七棒游擊手王勝偉、八棒捕手黃鈞聲、九棒三壘手曾陶鎔。

統一獅先發打線如下，一棒右外野手陳重羽、二棒左外野手蘇智傑、三棒三壘手陳鏞基、四棒指定打擊潘武雄、五棒一壘手高國慶、六棒二壘手楊家維、七棒游擊手林祖傑、八棒捕手林祐樂、九棒中外野手莊駿凱。