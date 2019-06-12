運動雲

>

中職／味全龍效應！　新人測試會191人破紀錄　

ETtoday運動雲

▲中華職棒新人測試會。（圖／中華職棒提供）

▲中華職棒新人測試會。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／台北報導

由於味全龍重返中華職棒要7月1日選秀，中華職棒今年新人測試會在6月17日舉辦，總計有191位選手審核通過測試，是中職史上參與測試會最多人數，打破2017年109人參加的紀錄，共有78位投手、28位捕手、42位內野手、43位外野手。

今年新人球員測試會採實戰測試，因應報名人數眾多，將分為兩梯次進行測試，野手將有4次打擊機會，而投手將面對5至6個人次。第一梯次將於當天上午8時40分進行投打實戰測試，第二梯次則預計於中午12時30分開始。聯盟已有開燈夜戰的打算。

請繼續往下閱讀...

▲中職新人測試牛塏曄。（圖／中華職棒提供）

▲中職新人測試蔡易廷。（圖／中華職棒提供）

因為味全龍加入成為第5隊，因此有更多選手想要加入職棒，投手呂偉晟、劉奕廷、潘承邦、捕手陳冠宇及外野手林孝程都只有19歲，呂偉晟在去年測試會飆出146公里，南華大學林孝程在今年春季聯賽有好表現。台東大學21歲強打林雨力與張肇元決定追隨學長蔡齊哲的腳步挑戰職棒。

中華成棒培訓隊球員，包含投手林瑋滐、楊翔皓；捕手牛塏曄；外野手湯凱焜、森育彬、洪仲平及劉展嘉等人，歷經整年度的加強訓練，準備再度挑戰新人測試會。

▲中職新人測試高杰。（圖／中華職棒提供）

▲中職新人測試高杰。（圖／中華職棒提供）

蝴蝶球投手蔡易廷、去年測試會開轟的高杰、飆出去年測試會最快147公里球速的投手石弘傑、目前效力於日本獨立聯盟德島藍短襪隊的佟百聖、二刀流王鵬斐、重砲捕手凃佳鴻、前旅美好手林驛騰等人，再度挑戰職棒選拔。

職棒球員嚴宏鈞的哥哥嚴宏仁、前職棒球員林琨瀚的長子林桀晨，都來報名測試會並通過資格審核，期待透過測試會的舞台，一圓職棒夢。

▲中職新人測試蔡易廷。（圖／中華職棒提供）

▲中職新人測試蔡易廷。（圖／中華職棒提供）

關鍵字： 中華職棒味全龍新人測試
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

NBA冠軍戰／勇士16年噩夢重現？　格林G6吞T賽季就結束了

NBA冠軍戰／KD犧牲自己振奮勇士　湯神誓再為他拿2勝

NBA冠軍戰／最後1分鐘賈索被犯規沒響哨　官方承認G5誤判

歐提茲槍擊主因？　疑似睡了毒梟老婆

NBA冠軍戰／柯瑞看總管談KD也哭了　曝隊醫曾保證傷勢不會加重

中職／隨隊攝影蔡宗哲逝世一年　統一獅止不住的思念

讀者回應

﻿

最新新聞

1味全龍重組　測試會351人搶進職棒

2神奇打線找出路　林智勝努力留下

3游霆崴初登板勝投　陳仕朋：神

4統一首局先馳得點　1局獅4：0象

5建築師參加中職測試　許基宏弟弟探路

熱門新聞

1勇士噩夢重現？　格林G6吞T將遭禁賽

2KD犧牲自己　湯神誓再為他拿2勝

3NBA冠軍戰／G5 L2MR：有誤判

4歐提茲槍擊主因？　疑似睡了毒梟老婆

5勇士隊醫曾保證KD復出傷勢不會加重

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

最強館長蒞臨！歡迎館長以及雷松清副總與陳江和搭檔一起開出好球 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 賽前

中華職棒30周年06/05~06/09精彩投打(打者篇)

林哲瑄打擊跟釣蝦一樣，四打數三安打手感火燙 | 06_09 富邦 vs 統一 賽後

中職五大好球6/4~6/9

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366