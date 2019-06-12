中職／味全龍效應！　新人測試會191人破紀錄　

▲中華職棒新人測試會。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／台北報導

由於味全龍重返中華職棒要7月1日選秀，中華職棒今年新人測試會在6月17日舉辦，總計有191位選手審核通過測試，是中職史上參與測試會最多人數，打破2017年109人參加的紀錄，共有78位投手、28位捕手、42位內野手、43位外野手。

今年新人球員測試會採實戰測試，因應報名人數眾多，將分為兩梯次進行測試，野手將有4次打擊機會，而投手將面對5至6個人次。第一梯次將於當天上午8時40分進行投打實戰測試，第二梯次則預計於中午12時30分開始。聯盟已有開燈夜戰的打算。

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▲中職新人測試蔡易廷。（圖／中華職棒提供）

因為味全龍加入成為第5隊，因此有更多選手想要加入職棒，投手呂偉晟、劉奕廷、潘承邦、捕手陳冠宇及外野手林孝程都只有19歲，呂偉晟在去年測試會飆出146公里，南華大學林孝程在今年春季聯賽有好表現。台東大學21歲強打林雨力與張肇元決定追隨學長蔡齊哲的腳步挑戰職棒。

中華成棒培訓隊球員，包含投手林瑋滐、楊翔皓；捕手牛塏曄；外野手湯凱焜、森育彬、洪仲平及劉展嘉等人，歷經整年度的加強訓練，準備再度挑戰新人測試會。

▲中職新人測試高杰。（圖／中華職棒提供）

蝴蝶球投手蔡易廷、去年測試會開轟的高杰、飆出去年測試會最快147公里球速的投手石弘傑、目前效力於日本獨立聯盟德島藍短襪隊的佟百聖、二刀流王鵬斐、重砲捕手凃佳鴻、前旅美好手林驛騰等人，再度挑戰職棒選拔。

職棒球員嚴宏鈞的哥哥嚴宏仁、前職棒球員林琨瀚的長子林桀晨，都來報名測試會並通過資格審核，期待透過測試會的舞台，一圓職棒夢。

▲中職新人測試蔡易廷。（圖／中華職棒提供）