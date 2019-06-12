運動雲

>

中職直播／艾迪頓對決瑞安　彭政閔、高國慶拚里程碑　

ETtoday運動雲

▲▼ 中華職棒統一獅對富邦悍將-瑞安。（圖／記者黃克翔攝）

▲瑞安。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟11日起作客統一獅2連戰，首戰因雨延賽，兩隊先發皆延至12日出賽，兄弟艾迪頓對決獅隊瑞安。兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔挑戰生涯總得分、2千安兩大里程碑，再1得分追平張泰山1075得分紀錄，僅差4安達2千安。比賽晚間6時35分開打，精彩賽事鎖定《ETtoday》。

彭政閔近況火燙，上周出賽4場皆有安打表現，合計16打數8支安打，再敲4安，有望成為繼張泰山之後、中職史上第2位2千安打者，生涯總得分也有望超越他的紀錄。統一獅高國慶則要挑戰1700安，目前生涯累積1696安，有望成為中職史上第3人達陣。

請繼續往下閱讀...

艾迪頓本季先發10場，包括6場優質先發，近期連4場投出優質先發，戰績5勝3敗，防禦率5.15。

艾迪頓去年對戰獅曾投出無安打比賽，整季對戰防禦率僅2.24。但今年似乎遭到破解，目前對戰2場先發吞1敗，防禦率高達9.58，要留意蘇智傑，對戰6打數3支安打，包含2發全壘打。

瑞安本季因傷較晚展開球季，直到5月10日才登板，目前先發5場、2場優質先發，戰績2勝3敗，防禦率4.30，今年面對兄弟僅1場先發，投7.2局失4分、3分責失，承擔敗投。

瑞安今年還沒被兄弟打者敲過全壘打，不過去年挨轟7支是所有對戰最多，王勝偉2支，張志豪、周思齊、吳東融、詹子賢、蘇緯達各1轟，但上個球季對戰4勝1敗，防禦率3.41，仍有一定壓制力。

關鍵字： 艾迪頓瑞安高國慶彭政閔統一獅中信兄弟中華職棒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

熱門新聞

NBA冠軍戰／KD犧牲自己振奮勇士　湯神誓再為他拿2勝

NBA冠軍戰／勇士16年噩夢重現？　格林G6吞T賽季就結束了

NBA冠軍戰／柯瑞看總管談KD也哭了　曝隊醫曾保證傷勢不會加重

中職／隨隊攝影蔡宗哲逝世一年　統一獅止不住的思念

中華男足2比0香港　蘭卡斯特讚陳柏良、陳浩瑋：沒想過創歷史

中職直播／富邦派王牌羅力挑戰龍頭寶座　尼克斯沒輸過

讀者回應

﻿

最新新聞

1運彩看好勇士G6平戰局挺暴龍4比2

2勇士單局2次「背靠背」轟倒海盜　

3潘斯敲場內全壘打　對手無奈目送

4馬林魚再有先發傷兵　陳偉殷沒有頂替

5艾迪頓對決瑞安　恰、慶拚里程碑

熱門新聞

1KD犧牲自己　湯神誓再為他拿2勝

2勇士噩夢重現？　格林G6吞T將遭禁賽

3勇士隊醫曾保證KD復出傷勢不會加重

4隨隊攝影逝世1年　獅止不住思念

5中華勝香港　蘭卡斯特讚陳柏良、陳浩瑋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

最強館長蒞臨！歡迎館長以及雷松清副總與陳江和搭檔一起開出好球 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 賽前

中華職棒30周年06/05~06/09精彩投打(打者篇)

林哲瑄打擊跟釣蝦一樣，四打數三安打手感火燙 | 06_09 富邦 vs 統一 賽後

中職五大好球6/4~6/9

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366