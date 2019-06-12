香港對戰中華男足友誼賽　地主球迷穿紅衣舉「反送中」標語

▲不少香港球迷在觀眾席舉著反送中標語 。（圖／翻攝自香港超級聯賽 Hong Kong Premier League臉書粉專，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男足11日晚間作客香港友誼賽，最終中華男足靠著目前效力企甲航源的陳浩瑋上半場梅開二度，就以2比0擊敗香港。而在開賽前地主球迷穿上紅衣進場，更舉著「反送中、抗惡法」等標語，成為另一個注目焦點。

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香港民眾反對《逃犯條例》通過，9日發起大規模示威遊行，幾天下來超過103萬人上街參與「反送中遊行」，被視為是1997年主權回歸以來最大規模示威。不過特首林鄭月娥態度強硬，預計12日由立法院繼續二讀，引發民眾不滿，釀在當天發起罷工、罷市、罷課。

▼ 中華男足對上香港友誼賽 。（圖／香港足總提供，下同）

據港媒報導，中華男足和香港友誼賽11日晚間在旺角大球場登場，雖然比賽前開始下雨，場地也變得有些溼滑，但許多香港球迷仍穿著紅衣進場觀賽，並在開賽前演奏國歌期間，在觀眾席拉起反對《逃犯條例》的橫幅，還有不少球迷拿著白紙黑字印刷製成的「反送中、抗惡法」標語。

當國歌奏完後，地主球迷隨即開始為香港隊加油打氣。適逢香港「反送中」事件期間，也成為港媒另一個關注焦點。最終中華隊靠著上半場陳浩瑋的梅開二度，幫助中華隊以2比0拿下今年的首場勝利，也是暌違52年的對戰香港的第一場勝利。