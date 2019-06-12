中華男足2比0香港　蘭卡斯特讚陳柏良、陳浩瑋：沒想過創歷史

▲ 中華男足對上香港友誼賽 。（圖／香港足總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男足11日晚間作客香港友誼賽，香港日前也剛迎接新的總教練，最終中華男足靠著目前效力企甲航源的陳浩瑋上半場梅開二度，就以2比0擊敗香港，也是國家隊將近52年來首次贏過香港。賽後英籍主帥蘭卡斯特(Louis Lancaster)對比賽結果很滿意，「這是眾人的勝利，我為選手驕傲。」

中華男足交手香港，上半場第34分鐘朱恩樂右路傳中吳俊青，吳俊青被防守球員包夾下以腳後跟傳球，左路陳浩瑋起腳破門，中華隊1比0，到了傷停補時，陳瑞杰右路給到陳浩瑋，陳浩瑋第一時間想傳球，被防守球員擋下，守門員衝出，陳浩瑋下一腳直接起腳破門。

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下半場香港攻勢較多，不過中華男足順利守成以2比0拿下勝利，也是自1967年8月的亞洲盃資格賽後，睽違近52年的勝利。賽後蘭卡斯特提到，「這是眾人的勝利，我為選手驕傲，感謝專業的隊職員團隊，在各崗位支持的協會人員，所有人都直接的在幫助這個團隊，對我而言，只要持續做對的事情，終究可以迎接美好的果實。」

蘭卡斯特說，「我們希望贏下每一場比賽，這是備戰世界盃會外賽的最後一場，我沒有跟球員說要創歷史，拿下勝利讓更衣室氣氛很好，不過冷靜下來後還有很多地方要反省。」也特別讚揚隊長陳柏良和陳浩瑋。

「陳柏良扮演中華隊的精神領袖，6天內從高雄飛往杭州再從杭州飛往香港，團隊中所有人都為中華隊奉獻各自的一部分，這或許就是贏下這場球的關鍵。」蘭卡斯特提到，「團隊氣氛很難買的，就是要靠建立出來的。」

堪稱本場比賽MVP的陳浩瑋則說，「這是平常按照教練的戰術引導下訓練的成果，也是團隊的努力讓他能夠將球送進球門，所有人都在努力，目的就是不斷的進步備戰世界盃會外賽。」

另一方面，香港主帥麥柏倫認為，「球隊在上半場的表現就像個男孩一樣軟弱，台灣球員踢得很強硬，讓對手連進兩球，下半場我們變得比較強硬，但還是有點欠缺運氣，中華隊這幾年進步很多，我看過他們的比賽，我認為不用因為香港輸球而責罵，而是該讚揚對手。」

麥柏倫認為，「香港隊目前也和中華隊一樣，面臨新的教練和新的球員，這只是我們開始，未來還有很遠的路要走，包括球員在跑位、控球還有門前把握度上，會聽取球員意見，未來會變得更強。」