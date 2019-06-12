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陳浩瑋對香港致勝功臣睽違近2年再進球　從中甲回到企甲航源

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▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝）

▲中華男足主場對上尼泊爾，陳浩瑋。（圖／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男足11日晚間作客香港友誼賽，香港日前也剛迎接新的總教練，最終中華男足靠著目前效力企甲航源的陳浩瑋上半場梅開二度，就以2比0擊敗香港，也是國家隊將近52年來首次贏過香港，同時也是陳浩瑋在睽違兩年後的國家隊進球。

本次交手上半場第34分鐘朱恩樂右路傳中吳俊青，吳俊青被防守球員包夾下以腳後跟傳球，左路陳浩瑋起腳破門，中華隊1比0，到了傷停補時，陳瑞杰右路給到陳浩瑋，陳浩瑋第一時間想傳球，被防守球員擋下，守門員衝出，陳浩瑋下一腳直接起腳破門，中華隊2比0領先。

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▼ 中華男足陳浩瑋。（圖／記者張克銘攝）

▲中華男足陳浩瑋。（圖／記者張克銘攝）

終場中華男足就以2比0擊敗香港，不但是今年首勝，更是自1967年8月的亞洲盃資格賽後，睽違近52年的勝利，雖然在2015年U23中華隊曾經贏過，但畢竟不是成人隊的等級，近9年兩軍幾度在東亞盃交手，中華隊最佳也只有踢平，友誼賽更是沒有贏過。

而本場比賽中，陳浩瑋可說是致勝功臣，今年27歲的陳浩瑋，2011年開啟了國家隊生涯，出賽46場共踢進8球，首顆進球在2012年12月1日東亞盃資格賽對上北韓、不過大家最印象深刻的應該是在2015年10月9日對上澳門友誼賽梅開二度、以及2016年10月11日亞洲盃附加賽第二輪對上東帝汶的進球。

▼ 陳浩瑋簽約航源FC 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 陳浩瑋簽約航源FC 。（圖／記者謝孟儒攝）

司職前鋒的陳浩瑋，在國家隊的進球並不算多，不過每每送出關鍵助攻，像是2017年10月10日亞洲盃資格賽主場對上巴林一役，傷停補時階段，陳浩瑋助攻朱恩樂頭頂破門，中華男足2比1絕殺強敵巴林，而他在本場對上香港梅開二度，也是自己繼2017年10月5日對上蒙古友誼賽後再次進球。

陳浩瑋的職業生涯在北體開始，踢了兩屆的城市聯賽，2012年至2014年前往大陸簽約中甲北京八喜共進了5球，2015年至2018年簽約北京北控，和溫智豪再當隊友，則有7顆進球，2019年重回台灣，選擇了擁有亞足聯（AFC）認證能夠參賽亞足聯盃的企業甲級聯賽球隊的航源。

曾談到選擇加入航源的原因，陳浩瑋說，「是想要多踢國際比賽，看中航源FC的國際比賽多，未來希望可以踢亞足聯盃，目標仍是可以旅外。」目前他為航源出賽6場已進3球，射手榜榜上有名，不過因為合約問題，今年無緣登錄參賽AFC，不過如果航源今年能夠取得企甲冠軍，明年仍有機會再參與AFC小組賽事。而陳浩瑋如今在香港一役再度證明自己的價值，未來也更讓人期待。

▼ 中華男足對上香港友誼賽，陳浩瑋梅開二度 。（圖／香港足總提供）

▲▼ 中華男足對上香港友誼賽 。（圖／香港足總提供）

關鍵字： 中華男足陳浩瑋
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