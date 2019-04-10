國外繞一圈決定落腳航源FC　陳浩瑋首次踢企甲再戰國際賽

▲ 陳浩瑋簽約航源FC，穿上27號球衣 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／台北報導

中華男足國家隊國腳陳浩瑋正式加入台灣企甲航源FC，10日出席企甲、木蘭足球聯賽聯合開賽記者會，提到自己自由球員半年多，除了自主訓練不間斷以外，最後選擇航源FC，也是看中航源FC的國際比賽多，未來希望可以踢亞足聯盃（AFC）。

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在中華男足表現相當活躍的陳浩瑋，原先效力中甲北京北控，是前鋒中不可或缺的大將，而在結束大陸合約後，曾經到西班牙試訓、也曾有印度球隊邀約，「西班牙第三四級聯賽，制度可以，但是待遇上比較沒辦法，印度球隊曾經找過，但語言溝通上比較不行，也是我一大弱點。」

▼中華男足陳浩瑋。（圖／記者張克銘攝）

至於台灣球隊中，包括北市大同、台南市都曾有意願，陳浩瑋提到，「台南比較遺憾，因為有點距離，但大家都保持很好關係，最後選擇航源，航源滿有發展性，所以還是決定來這裡，就是跟國際比賽多，和航源老闆一直有聯繫，我也有些想法，想了一下之後，雙方有共同的想法就決定簽約。」

陳浩瑋笑稱，「國外一圈又回來台灣，就是一種學習心態，等級不一樣，希望讓台灣水平再提高，也是個挑戰，這是我第一次參加企業聯賽，我之前踢的時候還是城市聯賽，所以企甲也是我的第一屆，由於企甲無法中途進入合約，之後就休賽季，這段時間就是自我訓練，維持狀態。」

不過由於國際合約關係，航源FC AFC17日作客香港對決大埔的比賽，陳浩瑋並不會參加，「目前還不確定哪一場能夠上場，但合約處理完就會加入陣容。」陳浩瑋也提到，「回來最大目標還是希望能繼續去國外，不過因為我的家在這，最終還是會回來啦。」

▼亞足聯盃,航源FC vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）