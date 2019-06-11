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陳浩瑋梅開二度助中華男足2比0　近52年來國家隊首勝香港

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▲▼ 中華男足對上香港友誼賽 。（圖／香港足總提供）

▲中華男足對上香港。（圖／香港足總提供，下同）

記者謝孟儒／台北報導

目前FIFA世界排名125的中華男足11日晚間作客香港友誼賽，目前排名141的香港日前也剛迎接新的總教練，最終中華男足靠著目前效力企甲航源的陳浩瑋上半場梅開二度，就以2比0擊敗香港，不但報了去年東亞盃資格賽1比2落敗之仇，更是國家隊將近52年來首次贏過香港。

中華男足先是在6日在高雄對上尼泊爾友誼賽，在下半場被扳平以1比1握手言和，英籍主帥蘭卡斯特(Louis Lancaster)上任至今三戰不勝；今天對上香港，中場核心溫智豪缺陣，先發名單也有些改變，門神依舊是潘文傑，陳庭揚、王睿、陳威全、王建明、陳柏良（隊長）、吳俊青、陳浩瑋、朱恩樂也不變，中場則排上陳毅維，以及前鋒改由上一場替補的陳瑞杰。

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▲▼ 中華男足對上香港友誼賽 。（圖／香港足總提供）

上半場中華隊掌握比較多進攻，第31分鐘反超機會但掉球，香港右路射門偏出，第34分鐘朱恩樂右路傳中吳俊青，吳俊青被防守球員包夾下以腳後跟傳球，左路陳浩瑋起腳破門，第40分鐘中華隊門前危機，王建明先清出。

▲▼ 中華男足對上香港友誼賽 。（圖／香港足總提供）

第42分鐘香港隊再起腳偏門，到了傷停補時，陳瑞杰右路給到陳浩瑋，陳浩瑋第一時間想傳球，被防守球員擋下，守門員衝出，陳浩瑋下一腳直接起腳破門，中華隊2比0領先進入下半場。

下半場香港進攻頻頻，第51分鐘香港遠射飛了，第54分鐘陳浩瑋給到朱恩樂，但先被清出，第56分鐘香港頭頂球先讓潘文傑沒收，第59分鐘中華隊門前清出出現失誤，讓香港有攻門機會，潘文傑先化解，不過第75分鐘，替補上場的李茂鏟球被吹犯規，讓已經有一張黃牌的他，兩黃換一紅出場。

▲▼ 中華男足對上香港友誼賽 。（圖／香港足總提供）

第88分鐘香港定位球直接攻門偏了，傷停補時陳柏良下場，由吳彥澍替補上場，香港未能再攻門，最終中華男足就以2比0收下勝利，而這不但是蘭卡斯特上任的首勝，也是中華隊自1967年以來對上香港國家隊的首場勝利。

▲▼ 中華男足對上香港友誼賽 。（圖／香港足總提供）

中華男足上次在成年國際賽擊敗香港，要回溯到1967年8月的亞洲盃資格賽，雖然在2015年U23中華隊曾經贏過，但畢竟不是成人隊的等級，而回顧近9年兩軍幾度在東亞盃交手，2010年中華隊1比1踢平、2012年中華隊0比2輸球、2014年中華隊0比1輸球、2016年中華隊2比4輸球、去年也是1比2輸給前中華隊主帥懷特領軍的香港。

友誼賽部分，2011年中華隊0比6輸球、2012年中華隊1比5輸球、直到2019年6月11日，中華男足終於以2比0擊敗香港，迎接將近52年來的首場勝利。

▲▼ 中華男足對上香港友誼賽 。（圖／香港足總提供）

關鍵字： 中華男足
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