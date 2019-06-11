倫敦球迷有眼福　法官、怪力男月底前陸續歸隊

▲喬志、史丹頓有望在月底前歸隊參與倫敦戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

紐約洋基陷入近7戰苦吞5敗的小低潮，也把美東龍頭還給了坦帕灣光芒，不過本季傷兵滿營的洋基還是有些利多消息，陣中主力砲手「法官」喬志（Aaron Judge）、「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）都有望在月底的倫敦戰前歸隊。

不過根據洋基記者霍區（Bryan Hoch）報導，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）11日受訪表示，「我們還不確定倫敦戰有誰會上場，但是我們很有可能在那之前會迎來喬志的歸隊，這是一個目標，他已經開始復健，並且完成了一個一週的訓練內容。」

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喬志自從4月21日開始就因為左頸斜肌拉傷，目前已經開始進行復健。凱許曼再提到喬志的復健進度，「他目前可以進行打網的訓練，以及一些外野的傳球，我們也預計他將接受類似實打的訓練內容。」

▲洋基「怪力男」史丹頓本季只打三場就掛傷號。（圖／達志影像／美聯社）



洋基陣中另一名砲手史丹頓開季只打了3場，就因二頭肌拉傷進入傷兵名單，復健了近1個月後又傳出肩膀有痠痛傷勢，經過快2個月的復健後，史丹頓在5月底在高階1A打了場復健賽。根據凱許曼所說，預計將會在6月中開始與光芒的三連戰或是之後與太空人的系列賽中復出。

本季洋基傷兵滿營，進入傷兵名單更是打破紀錄的多，不過靠著二線球員挺身而出，也在5月底超車光芒成為美東龍頭，不過6月初陷入小低潮，美東龍頭也被光芒給討了回去，因此在6月底前喬志、史丹頓這兩名單季可以繳出50轟的重砲歸隊，將對重返龍頭有相當大的幫助。

紅襪、洋基將在6月30日、7月1日進行倫敦海外賽，這也是大聯盟首次移師歐洲進行海外例行賽。