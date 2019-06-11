唐納森挨觸身球垃圾話狂噴　海盜、勇士板凳清空爆衝突

▲唐納森爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

勇士主場迎戰海盜的比賽中，前MVP三壘手唐納森（Josh Donaldson）因觸身球朝著投手馬茲哥洛夫(Joe Musgrove)碎碎念垃圾話狂噴，唐納森使出蠻力甩開前來勸架的捕手狄亞茲(Elias Diaz)，雙方板凳清空爆發口角，兩名事件主角都遭驅逐出場。

1局下兩出局，馬茲哥洛夫94英里的內角快速球剛好就削過唐納森的球衣，主審給觸身球上壘。邊走邊把手上的護具卸下，唐納森與馬茲哥洛夫展開言語對決。就在兩人越走越近幹架可能一觸即發的時候，捕手狄亞茲擋在兩人中間，卻被唐納森使出洪荒之力推開。

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這時海盜、勇士雙方人馬從板凳衝出將兩邊隔開，幸好衝突沒有再擴大。不過馬茲哥洛夫和唐納森，以及海盜總教練賀多(Clint Hurdle)都被驅逐出場。

因為一個沒有針對打中身體的觸身球向投手碎碎念，匹茲堡就有記者馬達林斯基(Jim Madalinsky)在網路上直接幹譙唐納森白癡，害得連1局都沒吃下的馬茲哥洛夫跟著退場。

對此唐納森賽後表示，「我不認為那是故意的，不是因為觸身球不爽。一開始我試著把視線移開，給他一次避免衝突的機會。但他持續走下投手丘瞪著我，讓我感覺他想要找渣。當捕手把手放在我身上，我不太高興。」

本戰雙方上演進攻大戰，勇士右外野手馬卡奇斯(Nick Markakis)全場5支4，包含8局下的兩分砲一共進帳4打點，阿庫納（Ronald Acuna Jr.）2局還敲出本季第15轟的滿貫砲，勇士13比7守下主場勝利。