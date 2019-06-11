中場核心溫智豪缺陣　中華男足今晚8點作客香港拼首勝

▲中華男足VS尼泊爾。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男足6日在高雄對上尼泊爾友誼賽，在下半場被扳平以1比1握手言和，英籍主帥蘭卡斯特(Louis Lancaster)上任至今首勝難求，今天（11日）晚間8點則是作客香港，面對同樣迎來新主帥的香港，希望能在這場比賽開胡拿下勝利。

對上尼泊爾以及香港的友誼賽，也是中華男足9月迎戰世界盃會外賽前的最後兩場練習賽，原先預估應該可以順利拿下對尼泊爾的勝利，此戰先發陣容，門神依舊是潘文傑，搭配後衛陳庭揚、王睿、陳威全、王建明，中場為陳柏良（隊長）、溫智豪、吳俊青；前鋒由李茂、陳浩瑋、朱恩樂。

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上半場的組織進攻頻頻，第40分鐘王建明右路傳中給朱恩樂頭槌被擋，吳俊青補射破門，中華1比0領先，卻在下半場60分鐘至70分鐘間可說是被壓著打，69分鐘尼泊爾開定位球吊給左路ABHISHEK RIJAL斜射進球，最終雙方1比1握手言和。

但是這是繼0比0客場握手言和緬甸、0比1台北主場輸給索羅門後，蘭卡斯特上任以來目前連三場不勝，三戰對手的排名都低於中華男足，不過終於在本戰取得首顆進球，蘭卡斯特賽後認為對上尼泊爾是不同的經驗。中華男足11日即將作客香港，隊長陳柏良表示，香港是一支不容忽視的對手，會按照教練的戰術與叮嚀去克服，呈現最好的水準去應戰。

▼溫智豪缺陣香港一戰。

而迎戰香港的名單做了一些小幅變動，基本上主力球員不變，包括潘文傑、陳浩瑋、陳庭揚、王睿、王建明、吳俊青等，不過卻少了中場核心的溫智豪，先前溫智豪和教練團也有共識不出賽香港，日前已經返回母隊，中場陳毅維、林昌倫、詹哲淵，以及「高校怪物」吳彥澍都有機會扛下這重責。

而香港方面也迎來新主帥麥柏倫，香港排出的23人名單中，則有8名新球員孫銘謙、陳晉一、袁振昇、鄭兆均、馮慶燁、羅梓駿、陳廣豪、林樂勤，不過今年加盟和富大埔幫助球隊奪冠的辛祖、以及去年首度入選國家隊在東亞盃對中華隊踢進致勝球的鍾偉強則沒有入選；門將謝德謙則是因傷退隊。

港媒預估，根據麥柏倫的模式，香港男足將會採用快速加上機動性踢法，有機會以排出442陣型應戰中華男足，同樣也希望在主場拿下比賽勝利。

▼中華隊主帥蘭卡斯特。