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吳佳穎想幫家人搶東奧門票　田家榛不帶女兒：在肚子體驗過了

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▲▼2020東京奧運商品發表 奧運射擊代表選手田家臻、吳佳穎。（圖／記者屠惠剛攝）

▲奧運射擊代表選手田家榛（左）、吳佳穎。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2020東京奧運即將在明年7月24日至8月9日登場，而國人所期待的台灣售票將在6月26日正式開賣，一律都採取網路報名，整體配票僅有3159張，抽選難度相當高。而已經獲得東奧資格的射擊好手田家榛、吳佳穎也出席10日的東京奧運商品發表會。

本次台灣整體配票為3159張，包含16個運動項目（開／閉幕式、游泳、射箭、田徑、羽球、棒／壘球、籃球、足球、體操、柔道、桌球、跆拳道、網球、排球、舉重），各場次和席次分配票數不定，本次售票採兩種方式，一是6月26日下午2點起至7月26日下午2點止開賣的單售票券，約有1700張；第二種售票則是套裝商品，7月1日下午2點起開放報名，不須抽選、售完為止。

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▼吳佳穎。

▲▼2020東京奧運商品發表會 中華奧會秘書長沈依婷 我國奧運射擊代表選手田家臻、吳佳穎。（圖／記者屠惠剛攝）

目前台灣選手中獲得奧運參賽門票的，只有田徑標槍男神鄭兆村、射擊田家榛、吳佳穎。其中田家臻在2018年南韓昌原世錦賽奪得第四，是中華隊所有選手中第一個拿到參賽資格，「今天才知道配票那麼少，感覺很難買到票，不過哥哥姊姊很早就有計畫要幫我加油。」

現年35歲的田家榛曾參加過上屆倫敦奧運，今年初剛生下寶貝女兒，被問到是否會帶女兒去體驗東京奧運？笑稱不會帶孩子去，「他在我肚子裡也體驗過了。」目前已經拿下東奧參賽門票，心態上沒有不同，「就是穩定發揮進入決賽，打積分這樣，現在就是每一場比賽好好打。」

▼田家榛。

▲▼2020東京奧運商品發表會 中華奧會秘書長沈依婷 我國奧運射擊代表選手田家臻、吳佳穎。（圖／記者屠惠剛攝）

「心態現在都還沒什麼感覺，可能要等到（東京奧運）倒數計時器擺出來比較有感覺。」田家榛說，「有沒有接地氣很重要，之前去過日本旅遊過一次，去了大阪的快閃行程，不過還沒有去過日本比賽，2017年亞洲盃因為懷孕錯過了。」

在2011年深圳世大運因為絕美證件照爆紅的「證件妹」吳佳穎則說，「票好像有點少，我也要幫家人搶，雖然去日本旅遊很多次，但和比賽的感覺完全不一樣，也只有2017年亞洲盃去過一次，不過日本是很友善國家，非常期待，上屆倫敦奧運很早就拿到資格，這一次比較有經驗，比較熟悉了！」

吳佳穎也提到，國內在7月到年底會進行選拔，到時候會確定派誰去東京奧運。田家榛和吳佳穎接下來的目標就是8月的巴西世界盃，以及年底的卡達亞錦賽。

▲▼2020東京奧運商品發表 奧運射擊代表選手田家臻、吳佳穎。（圖／記者屠惠剛攝）

關鍵字： 東京奧運
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