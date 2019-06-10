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6月26日搶東京奧運門票懶人包看這　分單售票券抽選與限量套裝

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▲▼2020東京奧運商品發表 奧運射擊代表選手田家臻、吳佳穎。（圖／記者屠惠剛攝）

▲2020東京奧運商品發表會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2020東京奧運即將在明年7月24日至8月9日登場，而國人所期待的台灣售票將在6月26日正式開賣，一律都採取網路報名，整體配票僅有3159張，1700張的單售票開放抽選；1400多張則為套票（票券和住宿套裝商品），不須抽選售完為止，售票代理商為JTB台灣，都可透過「202東京奧運全臺售票代理商JTB台灣」購買。

本次台灣整體配票為3159張，包含16個運動項目（開／閉幕式、游泳、射箭、田徑、羽球、棒／壘球、籃球、足球、體操、柔道、桌球、跆拳道、網球、排球、舉重），各場次和席次分配票數不定，最熱門的開幕式台灣僅有配到57張、閉幕式40張，大家詢問度很高的籃球228張、網球108張。

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台灣選手重點項目的羽球496張、射箭210張、舉重50張、體操16張；游泳、田徑、棒／壘球、足球、柔道、桌球、跆拳道、排球合計1954張，射擊目前還在賽事調整階段，還未開放售票。其中以開幕式A席的價位最高為9萬元（新台幣，下同），最低票價是馬拉松C席的880元，不過正式價格還需要日本官方公布，本次整體配票平均都在比較低價位的C席和D席。

▼ 奧運射擊代表選手田家臻（左）、吳佳穎。

▲▼2020東京奧運商品發表 奧運射擊代表選手田家臻、吳佳穎。（圖／記者屠惠剛攝）

本次售票採兩種方式，一是6月26日下午2點起至7月26日下午2點止開賣的單售票券，約有1700張，必須先加入JTB台灣會員，僅限居住台澎金馬地區民眾購買，請上JTB台灣東京奧運商品專頁登記票券抽選，在期限內登記即可，預計在8月26日公布結果，再視票況開放第二波抽選（預計在9月中下旬）。

第二種售票則是套裝商品，7月1日下午2點起開放報名，不須抽選、售完為止，共有四種住宿加賽事方案可選，最熱門的為2晚住宿和2場賽事，不過不能選擇觀賽場次。第一種和第二種售票方式不能同時購買，必須分開下訂，下訂完成也不代表購票成功，單售票券要等抽選結果、套裝商品則要等待審核。

票券購買採記名購票，需輸入詳盡個人資料，並禁止轉賣、行銷、廣告，購買後不可取消退費，單售票券一個訂購代表人一個項目最多可購買4張票，最多可以購買4個項目16張票，不過如果同一場次相同名單重複申請，將會被取消申請；套裝商品一個訂購代表人一個項目最多有3位同行者，不可指定觀賽項目、飯店和住宿天數。

▼東京奧運聖火 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼東京奧運聖火 。（圖／達志影像／美聯社）

單售票券（50000元以下）以及套裝商品採取刷卡支付，單售票券50000元以上則是匯款支付（目前僅有開幕式AB席）。另外根據東京奧運委員會規定，觀賽時可以攝影、拍照、紀錄，但是僅供個人保存，不可以公開，也就是未經過奧委會同意，不可以公開在電視、網路、廣播以及社群媒體（臉書、IG等等）。

在購票資格部分，只要居住在台澎金馬者都可以購買，未成年者需要法定代理人或是監護人同意，目前相關賽程還未出爐，因此無法得知台灣選手會出賽的場次，僅有參考該競賽項目訂購，目前台灣選手中獲得奧運門票的，只有田徑標槍男神鄭兆村、射擊田家臻、吳佳穎。

單售票券部分，如果第一階段落選，將會視第一階段抽選剩票，再安排第二階段抽選，如果第一階段售完將不再安排，確定購票付款完成後，票券將在大會開始前一至二周郵寄寄出。

▼鄭兆村已經取得東奧門票。（圖／記者季相儒攝）

▲▼台灣國際田徑公開賽,男子標槍決賽,鄭兆村。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 東京奧運
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