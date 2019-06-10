東京奧運門票6月26日台灣開賣　僅有3159張配票、16個項目

▲2020東京奧運商品發表會，奧運射擊代表選手田家臻（右三）、吳佳穎（右二）。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

眾所期待的2020東京奧運即將在明年7月24日至8月9日登場，先前東京奧委會進行日本國內售票。而國人所期待的台灣售票將在6月26日正式開賣，一律都採取網路報名，整體配票僅有3159張，售票代理商為JTB台灣，可透過「202東京奧運全臺售票代理商JTB台灣」購買。

本次台灣整體配票為3159張，包含16個運動項目，各場次和席次分配票數不定，最熱門的開幕式台灣僅有配到57張、閉幕式40張，大家詢問度很高的籃球228張、網球108張。台灣選手重點項目的羽球496張、射箭210張、舉重50張、體操16張，射擊目前還在賽事調整階段，還未開放售票。

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其中以開幕式A席的價位最高為9萬元（新台幣，下同），最低票價是馬拉松C席的880元，不過正式價格還需要日本官方公布，不過本次整體配票平均都在比較低價位的C席和D席，但是由於賽程還未出爐，因此未能得知台灣選手在哪一場次出賽，目前台灣選手中獲得奧運門票的只有田徑標槍男神鄭兆村、射擊田家臻、吳佳穎。

台灣開賣時間為6月26日下午2點起至7月26日下午2點止，必須先加入JTB台灣會員，僅限居住台澎金馬地區民眾購買，請上JTB台灣東京奧運商品專頁登記票券抽選，只要在期限內參與登記抽選即可，預計在8月26日公布結果。

而在3159張整體配票中，有1700張的單售票開放抽選；1400多張則為套票購買（票券和住宿套裝商品），套裝商品則是在7月1日下午2點起開放報名，不須抽選、售完為止。