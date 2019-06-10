亞錦賽／日本隊30人集訓　冬盟投手雙冠王山田義貴入列

▲山田義貴。（圖／中華職棒提供）

記者楊舒帆／綜合報導

為備戰今年10月在台灣開打的亞錦賽，日本社會人國家代表隊10日公布30人候補名單，其中不乏去年參加過冬季聯盟及亞運的好手，包括冬盟拿下勝投王及防禦率王的山田義貴。

今年亞錦賽攸關奧運資格，若中華隊未能在世界12強拿下門票，亞錦賽名次就會相對重要，想要參加6搶1資格賽，亞洲區球隊必須在亞錦賽取得前2名（扣除奧運地主日本）。韓國隊有可能派韓職一軍陣容參賽，作為世界12強賽的戰前練兵，而日本隊則由社會人隊出征。

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日本隊由去年亞運總教練石井章夫掌兵符，10日公布30人名單，投手值得注意的有20歲的立野和明，他去年也有來打冬盟，是被阪神隊鎖定的社會人即戰力，山田義貴去年冬盟季軍戰對決韓職聯隊奪勝投，以3勝及防禦率0拿下投手雙冠，小島康明是去年冬盟曾對韓職飆17K完投勝的好手。

除上述之外，河野竜生、嘉陽宗一郎、北村祥治、渡辺和哉、下川知弥、森下翔平、丸子達也、佐藤拓也、佐藤旭、佐藤竜彦也都來台參加冬季聯盟。其中內野手北村祥治及外野手佐藤旭則是亞運國家隊班底。

日本社會人隊預計在6月24日至27日展開第一次集訓，安排與NTT東日本及JFE東日本各打1場練習賽。

▲北村祥治。（圖／記者李毓康攝）