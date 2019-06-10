金酒贊助統一獅、金門當地體育　結束11年千萬冠名贊助籃球隊

▲統一獅隊合作金門酒廠邀請金門縣長楊鎮浯開球。（圖／統一球團提供）

體育中心／綜合報導

金門酒廠近年致力於發展金門當地體育發展，同時也贊助中職7-ELEVEn獅隊，卻在10日宣布下個賽季不再冠名贊助SBL金門酒廠籃球隊，結束長達11年的合作關係，籃球隊下個賽季將失去一年多達1400萬到2000萬的贊助經費。

2008年米迪亞精靈籃球隊瀕臨解散，鴻亞國際買下後找來金門酒廠贊助，更名為金門酒廠籃球隊後才得以續存，而金酒也在2013年正式取得球隊經營管理權。不過金酒10日發表聲明宣布結束長達11年的冠名贊助。

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金門酒廠近年致力於金門本體體育活動的發展，包含金門馬拉松、金廈泳渡、亞洲大學3對3籃球等賽事，另外還贊助中職統一7-ELEVEn獅隊長達9年，今年5月底還配合統一7-ELEVEn獅在主場台南棒球場舉辦主題活動，發表「統一獅30週年特優金門高粱紀念酒」，邀請金門縣長楊鎮浯擔任開球嘉賓，金門酒廠董事長李增財擔任打者。

金門酒廠實業股份有限公司的聲明稿指出，結束冠名贊助主要是考量到大環境變化，「台灣籃壇發展態勢及SBL朝職業化發展，公司在市場經營日趨嚴峻，各項營運成本增加，及行銷預算緊縮的情況下，為強化企業競爭體質，及永續經營考量，本公司自第17際賽事起不再投入冠名。」或許是台灣籃球環境不佳，才決定結束合作。

據內部消息指出，金門酒廠每年冠名贊助籃球隊費用大約在1400到2000萬，日前CBL（中華職籃大聯盟）官方記者會上，秘書長唐旭鴻才公開表態金酒將加入職籃陣營，如今卻傳出金酒確定不再冠名球隊，少了這筆冠名贊助經費，究竟球隊未來該何去何從，甚至是否續存，都還需更進一步釐清。

▲SBL金門酒廠籃球隊。（圖／籃協提供）

▲金酒不再冠名SBL球隊聲明稿。（圖／金酒提供）