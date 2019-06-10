運動雲

>

中職／悍將G!POP流行音樂節　邀請金曲等4大唱將

ETtoday運動雲

▲富邦流行音樂節 。（圖／悍將提供）

▲富邦流行音樂節 。（圖／悍將提供）

體育中心／綜合報導

隨著中華職棒下半季賽事將至，悍將年度最盛大的音樂主題日也即將到來！富邦悍將連續第二年與富邦證券共同舉辦「G!POP流行音樂節」，今年場外將變裝為悍將KTV 111號包廂，場內更邀請到金曲超強卡司帶來精彩的賽後表演。內野進場即可獲贈G!POP演唱會手燈，歡迎家人們一起進場享受聽歌、歡唱K歌，同時揮舞出浪漫的藍海波浪，照亮最美麗的悍將城堡。

富邦悍將下半季首檔主題日由「G!POP」揭開序幕，7/6(六)-7(日)邀請到：國台語金曲唱將、幸福歌姬唱將、創作才子唱將與金曲才女唱將等四位歌手蒞臨新莊城堡，用他們動人的歌聲，為悍將家人們演唱一首又一首的動聽金曲。

請繼續往下閱讀...

除了聽歌，更要大聲K歌！新莊球場二樓打造成全新悍將KTV 111號包廂，推出「K歌之王」個人KTV電話亭，提供進場球迷免費歡唱，成績達標還可將悍將吸水杯墊帶回家。「悍將好聲音」開放家人報名上台一展歌喉，再由球員擔任評審找出真正的最佳唱將，邀請家人們一起進場歡唱K歌！

此外，「G!POP」冠名贊助商富邦證券，也將在主題日舉辦活動與家人們互動，只要加入富邦證券LINE官方帳號，即可現場兌換清涼消暑冰棒，同時還可憑冰棒棍上贈獎訊息參加抽獎，有機會將球員實戰球衣、球帽帶回家！另外還有「理財悍將大樂透」的抽獎活動，獎項包括林益全與其家人共同創作的公益禮盒等超值好禮，免費送給進場的家人唷。

悍將下半季主題日由去年廣受好評的「G!POP」主題日打頭陣，要讓球迷進場享受聽歌、歡唱K歌，一起感受音符跳動和精采好球，全內野均可獲得G!POP演唱會手燈，兩日內野門票加價100元，下半季門票將自6/15(六)起全面開放預購，更多詳細活動內容請上富邦悍將粉絲專頁查詢。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

熱門新聞

紅襪傳奇「老爹」驚傳夜店遭槍擊！　緊急送醫急救

法網／納達爾稱王奪第12冠　落淚迎接第18座大滿貫

「跟著裘爺發大財」　勇士潰敗李亦伸斷言暴龍G5封王

韓職／索沙轉隊SK首戰被打爆　4局吞3轟慘丟8分吞敗

中職／招牌「轟天雷」重現　統一獅等布雷點頭回鍋

法網／納達爾93勝奪12冠　數字看紅土之王有多可怕

讀者回應

﻿

最新新聞

1杜蘭特不在板凳加油遭砲轟

2竹縣、台中之戰因雨延至11日續戰

3悍將音樂節　金曲等4大唱將到場

4曾被嫌雞婆　陳進龍改造球隊體質

5金酒震撼彈　第17季不再冠名SBL

熱門新聞

1紅襪「老爹」驚傳夜店遭槍擊！

2法網納達爾稱王奪第12冠

3勇士潰不成軍　李亦伸斷言暴龍G5封王

4索沙返韓首戰被打爆　吞3轟丟8分

5「轟天雷」重現　統一等布雷回鍋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

館長開球挖地瓜 很漏氣心情低落

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

詹子賢炸啦！轟出再見兩分砲，也是全聯盟第一百支再見全壘打！ | 06_08 Lamigo vs 兄弟 十局下

林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：互讓又拿水射我

一字馬高抬腿暴投開球　舒子晨打87分

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366