中職／悍將G!POP流行音樂節　邀請金曲等4大唱將

▲富邦流行音樂節 。（圖／悍將提供）

體育中心／綜合報導

隨著中華職棒下半季賽事將至，悍將年度最盛大的音樂主題日也即將到來！富邦悍將連續第二年與富邦證券共同舉辦「G!POP流行音樂節」，今年場外將變裝為悍將KTV 111號包廂，場內更邀請到金曲超強卡司帶來精彩的賽後表演。內野進場即可獲贈G!POP演唱會手燈，歡迎家人們一起進場享受聽歌、歡唱K歌，同時揮舞出浪漫的藍海波浪，照亮最美麗的悍將城堡。

富邦悍將下半季首檔主題日由「G!POP」揭開序幕，7/6(六)-7(日)邀請到：國台語金曲唱將、幸福歌姬唱將、創作才子唱將與金曲才女唱將等四位歌手蒞臨新莊城堡，用他們動人的歌聲，為悍將家人們演唱一首又一首的動聽金曲。

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除了聽歌，更要大聲K歌！新莊球場二樓打造成全新悍將KTV 111號包廂，推出「K歌之王」個人KTV電話亭，提供進場球迷免費歡唱，成績達標還可將悍將吸水杯墊帶回家。「悍將好聲音」開放家人報名上台一展歌喉，再由球員擔任評審找出真正的最佳唱將，邀請家人們一起進場歡唱K歌！

此外，「G!POP」冠名贊助商富邦證券，也將在主題日舉辦活動與家人們互動，只要加入富邦證券LINE官方帳號，即可現場兌換清涼消暑冰棒，同時還可憑冰棒棍上贈獎訊息參加抽獎，有機會將球員實戰球衣、球帽帶回家！另外還有「理財悍將大樂透」的抽獎活動，獎項包括林益全與其家人共同創作的公益禮盒等超值好禮，免費送給進場的家人唷。

悍將下半季主題日由去年廣受好評的「G!POP」主題日打頭陣，要讓球迷進場享受聽歌、歡唱K歌，一起感受音符跳動和精采好球，全內野均可獲得G!POP演唱會手燈，兩日內野門票加價100元，下半季門票將自6/15(六)起全面開放預購，更多詳細活動內容請上富邦悍將粉絲專頁查詢。