華南青少棒／林宇安場內全壘打　南投雙重賽首戰擒高雄

▲林宇安。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台中報導

108華南青少棒B組預賽，南投縣9日展現打擊火力，加上林宇安的場內全壘打助威，以6比4淘汰高雄市，在一日兩戰的敗部賽程拿下第1勝。

南投預賽首戰敗給台中市落入敗部，接著擊敗嘉義市，高雄預賽第1天輪空，首場敗給台中，落入敗部後，想要晉級必須在9日一日2勝，才能繼續挑戰晉級敗部冠軍戰的機會。

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南投4局上打完就敲出8支安打，以6比1領先，包括林宇安4局上的陽春場內全壘打，5局下高雄在一、三壘有人情況下，陳品翰敲出高飛犧牲打追回1分。

B組比賽場地台體大棒球場，在5局下開始下起雨來，7局下雨勢變大，所幸未影響此戰，高雄靠安打加上南投守備策動雙殺失誤攻佔得點圈，陳品翰右外野安打再添1分，南投之後雖又失誤，但順利抓到第3個出局數。

南投總教練陳進龍表示，前一天已經跟球員預告可能要一日兩戰，球員的企圖心也很強，尤其能擊敗高雄這種大城市球隊，士氣對下午第2場比賽很有幫助。

B組目前態勢，新北市2勝已經晉級11日的勝部冠軍戰，對手將從新竹縣與台中市的勝方產生，敗部冠軍戰則要等到14日在天母棒球場的賽程才會產生。

▲南投需要一日兩勝才能晉級。（圖／記者洪偵源攝）