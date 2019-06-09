運動雲

>

U18對抗賽／二刀流不會被埋沒　左投林子崴猛打秀

ETtoday運動雲

▲U18藍白對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18藍白對抗賽，林子崴。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18藍白對抗賽9日進行第二戰，玉山盃扛起新北市先發重任的左投林子崴，此戰則擔任先發野手，繳出3安打猛打秀，二刀流優勢沒有被埋沒。

本屆U18中華培訓隊36人中，不少人具有二刀流的實力，總教練周宗志表示，「除了比較好調度之外，其實很多投手也有好的打擊實力，以世界盃賽制來看，帶9個投手的話，野手只剩下11個左右，要撐完這些比賽比較有難度，若有二刀流優勢，能減輕野手的攻擊上壓力，而且有些投手打擊實力也不差。」

請繼續往下閱讀...

林子崴就是一例，他玉山盃都以投手為主，這次對抗賽還沒有登板投球，第二戰先擔任先發中外野排第2棒，4打數3安打，包括1支二壘安打，有2分打點、2得分。周宗志說，「他的擊球率高，作戰也很好用，在穀保比賽沒有當投手的話也會擔任第1、2棒，上壘率高。」

林子崴則說，「這場比賽注重在細節，想把揮棒的延伸做好，最後一打席二壘安打有做到，感覺擊球速度蠻快的。」身在最強高中好手之列，又有很多二刀流，林子崴認為穀保隊友岳政華、林吳晉瑋實力也很好。去年高一參與玉山盃但是沒有入選U18代表隊，林子崴坦言，「還蠻開心的，這一整年都在為這個做準備，有達到自己的目標。」

關鍵字： U18藍白對抗賽林子崴
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

NBA冠軍戰／柯爾盼杜蘭特G5或G6回歸　KD發文引述一句話引關注

中職／林智勝好心有好報　失投球轟出代打追平全壘打

洋基老將賈德納摔頭盔洩憤　回彈打臉超尷尬

NBA冠軍戰／勇士對KD未能復出很沮喪　嘴綠：為何不能創造歷史

日職／王柏融第3打席得點圈敲安　4局火腿1比0領先阪神

真的打大陸　亞洲盃男籃資格賽中華隊分組上演兩岸對決

讀者回應

﻿

最新新聞

1彭政閔挑戰得分　伯納不知道？

2陽岱鋼敲雙安　陳冠宇0.1局丟3分

3UFC舍甫琴科一腳爆頭

4老戰友布雷回家　潘武雄獻上布偶

5嘟嘟第300場先發　富邦、獅名單

熱門新聞

1柯爾盼他G5或G6回歸　KD一句話引關注

2林智勝好心有好報　轟出代打追平轟

3賈德納摔頭盔回彈打臉超尷尬

4勇士對KD未能復出很沮喪

5王柏融得點圈敲安　4局火腿1比0阪神

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

林智勝、王勝偉搶抱抱　舒子晨：互讓又拿水射我

羅力主投6.2局失3分並送出5次三振拿下勝投 | 06_06 富邦 vs 兄弟 賽後

一字馬高抬腿暴投開球　舒子晨打87分

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366