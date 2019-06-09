U18對抗賽／二刀流不會被埋沒　左投林子崴猛打秀

▲U18藍白對抗賽，林子崴。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

U18藍白對抗賽9日進行第二戰，玉山盃扛起新北市先發重任的左投林子崴，此戰則擔任先發野手，繳出3安打猛打秀，二刀流優勢沒有被埋沒。

本屆U18中華培訓隊36人中，不少人具有二刀流的實力，總教練周宗志表示，「除了比較好調度之外，其實很多投手也有好的打擊實力，以世界盃賽制來看，帶9個投手的話，野手只剩下11個左右，要撐完這些比賽比較有難度，若有二刀流優勢，能減輕野手的攻擊上壓力，而且有些投手打擊實力也不差。」

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林子崴就是一例，他玉山盃都以投手為主，這次對抗賽還沒有登板投球，第二戰先擔任先發中外野排第2棒，4打數3安打，包括1支二壘安打，有2分打點、2得分。周宗志說，「他的擊球率高，作戰也很好用，在穀保比賽沒有當投手的話也會擔任第1、2棒，上壘率高。」

林子崴則說，「這場比賽注重在細節，想把揮棒的延伸做好，最後一打席二壘安打有做到，感覺擊球速度蠻快的。」身在最強高中好手之列，又有很多二刀流，林子崴認為穀保隊友岳政華、林吳晉瑋實力也很好。去年高一參與玉山盃但是沒有入選U18代表隊，林子崴坦言，「還蠻開心的，這一整年都在為這個做準備，有達到自己的目標。」