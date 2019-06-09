日職／大王對決藤川球兒飛球遭接殺　火腿7局遭阪神扳平

▲王柏融對決老將藤川球兒擊出飛球遭接殺。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／綜合報導

火腿今（9）日作客阪神。王柏融擔任先發三棒鎮守左外野，前3打席選到1保送以及出現1支安打，不過接下來連兩打席都擊出三壘飛球遭接殺，隨後在8下被換下場休息。火腿在3上安打串連先馳得點。4下阪神3支安打要到1分。6上大田泰示轟出2分砲讓火腿再度超前。7下阪神3支安打外加火腿失誤攻下2分扳平戰局。8局，火腿3：3阪神。

1局上，火腿進攻，西川遙輝打穿二壘防線一壘安打，大田泰示游擊反彈球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，王柏融選到四壞保送，近藤健介左外野界外飛球遭接殺，清宮幸太郎遭到三振。

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1局下，阪神進攻，近本光司游擊反彈球遭刺殺，糸原健斗、糸井嘉男接連遭到三振。

2局上，火腿進攻，渡邊諒選到四壞保送，清水優心打穿游擊防線一壘安打、跑者上二壘，中島卓也二壘滾地遭刺殺、跑者上二三壘，上原健太遭到三振，西川遙輝選到四壞保送形成滿壘，大田泰示游擊反彈球遭刺殺。

2局下，阪神進攻，大山悠輔游擊反彈球遭刺殺，馬堤（Jefry Marte）遭到三振，梅野隆太郎投手正面滾地遭刺殺。

3局上，火腿進攻，王柏融一壘反彈球遭刺殺，近藤健介投手正面強襲滾地內野安打，清宮幸太郎遭到三振，渡邊諒右半邊一壘安打、跑者上二壘，清水優心三壘方向一壘安打帶有1分打點，中島卓也投手正面滾地遭刺殺。

3局下，阪神進攻，高山俊游擊反彈球遭刺殺，北條史也游擊小飛球遭接殺，賈西亞遭到三振。

4局上，火腿進攻，上原健太遭到三振，西川遙輝三壘反彈球遭刺殺，大田泰示左外野二壘安打，王柏融打穿一、二壘防線一壘安打、跑者上三壘，近藤健介游擊反彈球遭刺殺。

4局下，阪神進攻，近本光司游擊反彈球遭刺殺，糸原健斗右外野一壘安打，糸井嘉男一壘反彈球野選上壘、跑者遭封殺在二壘前，糸井嘉男盜上二壘，大山悠輔中間方向一壘安打帶有1分打點，馬堤（Jefry Marte）選到四壞保送，梅野隆太郎打穿三遊防線一壘安打，高山俊遭到三振。

5局上，火腿進攻，清宮幸太郎二壘反彈球遭刺殺，渡邊諒選到四壞保送，清水優心右外野一壘安打，中島卓也打穿三遊防線一壘安打形成滿壘，火腿更換代打中田翔投手正面反彈球遭策動雙殺。

5局下，阪神進攻，火腿更換公文克彥上場中繼，北條史也三壘反彈球遭刺殺，阪神更換代打上本博紀遭到三振，近本光司游擊滾地遭刺殺。

6局上，火腿進攻，阪神更換島本浩也上場中繼，西川遙輝擊出投手強襲球形成一壘安打，大田泰示右外野2分砲，王柏融三壘上空飛球遭接殺，近藤健介左外野一壘安打，清宮幸太郎遭到三振，渡邊諒打穿一二壘防線一壘安打，清水優心中外野飛球遭接殺。

6局下，阪神進攻，火腿更換羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）上場中繼，糸原健斗遭到三振，糸井嘉男中外野飛球遭接殺，大山悠輔中外野飛球遭接殺。

7局上，火腿進攻，阪神更換守屋功輝上場投球，中島卓也二壘平飛球遭接殺，火腿更換代打橫尾俊建中外野飛球遭接殺，西川遙輝遭到三振。

7局下，阪神進攻，火腿更換宮西尚生上場中繼，馬堤打穿三遊一壘安打，梅野隆太郎左外野二壘安打，高山俊游擊滾地遭刺殺帶有1分打點、二壘跑者待在原地沒有進壘，梅野隆太郎盜三壘成功並且靠著捕手的暴傳回本壘得分，北條史也左外野飛球遭接殺，阪神更換代打荒木郁也左外野二壘安打，近本光司遭到三振。

8局上，火腿進攻，阪神換上藤川球兒上場中繼，大田泰示右外野飛球遭接殺，王柏融三壘界外飛球遭接殺，近藤健介遭到三振。

