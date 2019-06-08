法網／蒂姆跨日5盤大戰中斷喬帥26連勝　連兩年決賽對蠻牛

▲蒂姆連兩年晉級決賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

奧地利「紅土小天王」蒂姆(Dominic Thiem)在法網4強儘管比賽多次因雨中斷，但靠著強勢的底線攻勢全場7次破發，6比2、3比6、7比5、 5比7、7比5擊敗球王喬科維奇(Novak Djokovic)，不僅中斷他的大滿貫26連勝，讓他沒能跨年度連奪4大賽冠軍。蒂姆連續兩年在法網決賽，挑戰「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)。

蒂姆此役拿下招牌暴力反拍挑戰喬科維奇，首盤一發得分率高達92%，打得喬帥招牌防守完全失守，更出現較多非受迫性失誤，兩次破發6比2只用半小時就拿下。不過次盤喬科維奇回穩，掌握住唯一破發點，還轟出10記致勝球6比3扳回一城。不過比賽鏖戰到第3盤蒂姆3比1，下場再次因雨暫停，最後官方決定延後到隔日再戰。

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比賽來到8日重新開始，經過休息的喬科維奇回破，蒂姆6比5領先時第12局與喬帥激烈交鋒歷經6次deuce，第4個破發點才突破7比5拿下率先2比1聽牌。第4盤雙方兩次互破，但氣勢逐漸有轉向喬帥的跡象，蒂姆在關鍵時刻發出雙誤被破發來到6比5，喬帥再保發7比5進入第5盤決勝盤。

此役蒂姆的底線抽強兼具球速與質量，更勝喬帥的招牌防守，此外喬科維奇此役上網得分率不佳，決勝盤第4局一次截擊掛網遭破發讓蒂姆取得3比1領先，隨後4比1現場再次下起大雨中止。喬科維奇保發後，再連續用上網攻勢搭配高吊球破發來到3比4。

不過蒂姆再破發5比3後卻錯失兩個賽末點被破發，喬帥再保發來到5比5，蒂姆又以Love Game來到6比5。結果喬帥發生失誤，蒂姆再補上一記正拍致勝球，7比5拿下決勝盤，比賽跨日耗時4小時13分鐘。

蒂姆連4年在法網至少晉級4強，連兩年決賽挑戰納達爾。過去也有出現過決賽連續相同對戰組合的劇本，上一次是2006至2008年，納達爾連續3年在決賽擊敗費德勒(Roger Federer)。

▲喬科維奇大滿貫26連勝劃下句點。（圖／達志影像／美聯社）