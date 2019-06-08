第六屆安聯小世足花東賽區開踢　參賽隊伍比去年增六成

▲第六屆安聯小世足賽況。（圖／ 迷你足球協會提供，下同）

體育中心／綜合報導

2019安聯小小世界盃足球賽的花東賽區8日在花蓮德興體育場熱鬧展開，今年的參賽隊伍爆增至64隊，比起去年的40隊足足成長了60%，令主辦單位相當驚喜，花蓮縣政府北區服務中心主任游煌明也歡迎所有小球員及家長來到好山好水好有趣的花蓮。

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由中華民國迷你足球協會、動健科技主辦的安聯小小世界盃，晉級隊伍將會獲得樂得贊助的精美神秘禮物。推廣幼兒足球已超過十年的張武業教練特別提到，「十年來的努力，從一開始不受到大家的重視，到目前滿滿的人潮與支持，不只是感動，更看見台灣足球產業的機會。」

由於今年賽制採世界盃賽制，總決賽前先踢循環賽，各組前兩名後再踢淘汰賽，因此今年總決賽在開賽前就有晉級限制，所以各隊無不卯足全力取勝，因此比賽過程也相當激烈。

去年晉級全國賽的武士岸今年也報了相當多支隊伍，無奈因強度不足、臨場表現不佳，因此只有1支U15球隊晉級，其他都全軍覆沒。總教練劉彥平表示，安聯盃是俱樂部全體努力的目標也是年度盛事，惟因天候影響，加上室內球場太少，球員練習的時間不足，希望明年捲土重來。

堪稱是大贏家的北濱俱樂部，今天共有三支隊伍晉級，總教練林驍城也是協會秘書長張武業昔日的子弟兵，每周以二次的練球時間，都能要求訓練的效率，因此能將平時的訓練換來佳績。