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莫寧硬漢精神「阻止對手就是驕傲」　訓練從不缺陣成就名人堂

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▲莫寧為Jr.NBA站台。（圖／甘霖廣告提供）

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記者林育正／台北報導

兩屆NBA年度最佳防守球員，歷經換腎手術後幫助熱火拿下總冠軍的硬漢球星莫寧(Alonzo Mourning)炫風訪台為Jr. NBA賽事站台，與年輕球員分享防守硬漢的精髓。「能夠阻止對手得分讓我非常驕傲，就這麼簡單。我從不缺席練習，所以現在才能進入名人堂。」他的回答也引來參賽球員一陣掌聲。

莫寧身高僅208公分在NBA中鋒不算太高，但靠著積極鬥志和火鍋打出一片天。他在1999和2000年連莊最佳防守球員，生涯更有2,356個火鍋排在史上第11。「要聽教練的話，苦練基本動作、傳球投球運球都很重要，要非常努力。還要持續把身體照顧好，身體狀況好會讓你有更有進步機會。」

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「我年輕時每天都在打籃球，沒有太多休息，你的練習一定會有收獲。重視、尊重比賽，投入越多收獲越多。」莫寧表示唯有持之以恆，才能提升自己。莫寧在高中曾幫助學校狂拿51連勝，寫下維吉尼亞州的紀錄，和隊友建立起來的兄弟情誼，都是籃球帶給他的難忘回憶。

不過談到現今NBA，他認為雷納德(Kawhi Leonard)、格林(Draymond Green)和戈貝爾(Rudy Gobert)的防守都非常出色，很難判斷下一位和他一樣，連莊最佳防守球員的會是誰，「目前還沒有人是比其他人強很多的。」

而現在儘管NBA小球戰術當道，他也不認為傳統中鋒會消失，「恩比德(Joel Embiid)是傳統中鋒，但他會投籃，球技更好。現在身體對抗性沒以前那麼強，但也造就賈奈特(Kevin Garnett)、諾威斯基(Dirk Nowitzki)等等技巧型長人，他們不再背框單打，要會投外線和面框才能存活。」

▲莫寧為Jr.NBA站台。（圖／甘霖廣告提供）

關鍵字： 熱火莫寧
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